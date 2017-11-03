Çocuk Hayranlarından Cem Korkmaz’a Duygusal Uğurlama

İntihar eden ve Youtuber ve oyuncu Cem Korkmaz'ın cenazesine çocuk hayranları da katıldı. Cenaze törenine ünlü isimlerden kimse yer almadı.

A.R.O.G ve GORA filmleriyle tanınan sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu ünlü Youtuber Cem Korkmaz, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Oha Diyorum, Yap Yap kanallarıyla tanınan Korkmaz'ı, cenazesine birçok çocuk hayranı da yalnız bırakmadı. 30 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Cem Korkmaz'ın cenazesi Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Recep İvedik 4 filminde birlikte oynadığı Şahan Gökbakar da dahil hiçbir ünlü katılmadı. Bilindiği gibi Cem Korkmaz 2 gün önce İstanbul'daki evinde ölü bulunmuştu.

 13 0 0 0 0