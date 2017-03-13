Cem Yılmaz, "Arif v 216" Filminin İlk Afişini Paylaştı!

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni projesi Arif v 216 filminden ilk afiş görseli geldi.

G.O.R.A. ve A.R.O.G.'un ardından bir devam filmi yapıp yapmayacağı konusunda uzun süre sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl ise resmi Twitter hesabından yeni bir filmin haberini vermiş, daha sonrasında ise filmin adını 'Arif v 216' olarak açıklamıştı.

Filmde Arif rolü ile Cem Yılmaz ve 216 rolü ile Ozan Güven zaten yer alacak. Geçtiğimiz günlerde ise filmin kadın başrol oyuncusunun, özellikle Kardeş Payı dizi ile popülerliği artan Seda Bakan olacağı açıklanmıştı. Bugün ise Cem Yılmaz, filme dair ilk posteri Twitter hesabından paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün olacağı Arif v 216, önümüzdeki yıl vizyonda olacak.