Sigaraya karşıtlığı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, 'Arif V 216' isimli filmindeki bazı sahnelerin, 'uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği' iddiasıyla filmin yapımcısı, senaristi ve oyuncusu olan Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz’ın tıpkı diğer filmlerinde de olduğu gibi çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve gazlı içecekler, fast food ile şiddet gibi diğer bağımlılıklara özendirdiği, bunun da planlı ve sistematik bir uygulama olduğu öne sürdürdüğü gerekçesiyle ünlü komedyen hakkında suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Orhan Kural, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçesinde "Cem Yılmaz, daha önce kendisine yapılan uyarıları, basında yer alan haberleri hiçe sayıp, ısrarcı bir tutumla sinema-terapi metodu uygulayarak, büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirmektedir" ifadelerine yer veren Prof. Dr. Kural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin bağımlılıkları azaltma yönünde kararlar almasına rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda başta sigara, bonzai olmak üzere, diğer bağımlılıkların maalesef hızla arttığına dikkat çekti.

Bağımlılıkların artmasına sebep olarak, yasadaki boşluklardan faydalanan kişilerin bunu çıkarları uğruna kullanmalarını gösteren Prof. Dr. Kural, Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların bunu planlı bir algı yönetimiyle uyguladığını ifade ettiği dilekçesinde "Örneğin 'Pek Yakında' filminde Cem Yılmaz elinde sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Amaç hep aynı; 'yasaları çiğnetmek'" ifadelerini kullandı.

Dilekçesinde sigaranın işlevsel olarak diğer uyarıcı ve uyuşturucu maddelerinden hiçbir farkının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kural, dilekçesinde "4207 sayılı kanunun 5727 sayılı kanunla değişik maddeleri gereği verilmesi gerekli cezaların en azami haddinden ceza kesilmesi iktiza olunmaktadır" ifadelerine yer verdi.