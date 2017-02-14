Yapımcılığını CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un üstlendiği, senaryosunu ise Murat - Emrah Kaman kardeşlerin yazdığı Deli Aşk filminin son fragmanı yayınlandı.

Dün afişi yayınlanan Deli Aşk filminin son fragmanı da yayınlandı. CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği filmde Cem Yılmaz’la birlikte ünlü oyuncunun son filmlerindeki favori oyuncularından Zafer Algöz de filmde yer alıyor. Bu isimler dışında Emrah Kaman (filmin senaristlerinden), Pelin Akil Altan, Şafak Paydemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız olan Neşe’nin kalbini kazanmaya çalıştığı sırada başına gelen komik olayların anlatıldığı filmde, Cem Yılmaz’ı çok özel bir performansla izleme şansı elde edeceğiz. Birkaç hafta önce şarkıcı Hakan Altun’un da yer aldığı ‘Paramı Ver Ekrem’ teaserı bizleri heyecanlandırmış, yeni fragmanın gelmesini de dört gözle beklemiştik. Çekimleri Adana ve İstanbul’da gerçekleştirilen filmin 24 Ocak’ta yayınlanan teaserı ile birlikte son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.