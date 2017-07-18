Cem Yılmaz, Sosyal Medyayı Bıraktığını Duyurdu!

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ünlü isimlerden olan Cem Yılmaz, bugün yaptığı son paylaşımla birlikte Twitter ve Instagram’ı kullanmayı bıraktığını açıkladı.

YouTube’da onlarca kez izlediğimiz Bir Tat Bir Doku, Fundamentals gibi stand-up gösterileri ve yaptığı az fakat kaliteli filmleriyle Türkiye’nin tartışmasız en başarılı komedyeni olan Cem Yılmaz, ben de dahil olmak üzere birçok hayranını üzecek bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından ‘son kez’ paylaşım yapan Yılmaz, bu zamana kadar sıklıkla kullandığı Twitter ve Instagram hesaplarını kullanmama kararı aldı. Bunun sebebini de şu açıklamayla belirtti: Twitter ve Instagram hesaplarımdaki yorumların verdiği insanüstü rahatsızlık sebebiyle bu mecralarda paylaşım yapmayı bırakıyorum. Hepinize de tavsiye ederim.

Cem Yılmaz’ın ardından en yakın arkadaşlarından olan, şu sıralar Fİ dizisiyle müthiş bir oyunculuk performansı sergileyen Ozan Güven de Twitter’da yaptığı son paylaşımla artık bu platformu kullanmayacağını açıkladı. Fakat Instagram hesabıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

En son Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de aktif olarak kullandığı Twitter hesabını kapatacağını açıklamış, aradan geçen birkaç aydan sonra tekrar kullanacağını belirtmişti. Bir umut Cem Yılmaz ve Ozan Güven de hayranlarının baskılarına dayanamayarak geri dönebilirler. Bekleyip göreceğiz.