Amerika’nın en uzun soluklu politik ve siyasi eleştiri programının başında Cenk Uygur adında bir Türk gazeteci olduğunu biliyor muydunuz?

Türk asıllı Amerikan gazeteci olan Cenk Uygur, 8 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği ABD’de yaşamını sürdürüyor. 10 yılı aşkın süredir yayınladığı The Young Turks yani Genç Türkler adındaki politik ve siyasi eleştiri programıyla tanınıyor. Radyoyla başlayan The Young Turks programı, şimdilerde onlarca kişilik bir ekip ve kocaman bir medya şirketi haline dönüştü. Hatta yıllar öncesinden Netflix desteğini de alarak inanılmaz işler başardılar.

Yaptığı işten anlayacağınız üzere kendine has nükteleri ve gündeme adil bir şekilde yaklaşımlarıyla epeyce insanı güldüren, güldürürken düşündüren bir insan Cenk Uygur. Kendisinin 2016 yılında TRT'ye vediği röportajın bir kısmını aşağıdan izleyebilirsiniz:

The Young Turks programı nasıl başladı?

2002’de Sirius uydusundan yayın yapan bir radyo kanalında başlayan yolculuk, TYT programının bir radyo yıldızı olmasını sağladı. Ardından 250.000 dolarlık radyo anlaşması önerilen ve daha geniş bir bantta yayın teklifi alan Cenk Uygur, bu teklifi reddetti. Muhtemelen o dönemde geleceği en iyi okuyan medya uzmanlarından biriydi ve YouTube devrimine katılan ilk politik ve siyasi talk-show oldu. Şu anda 4 milyona yaklaşan abone kitlesine sahip kanalın her alanda içerik ürettiği birçok yan kanalı bulunuyor ve devamlı canlı yayın akışı sağlanıyor.

İnternetin hızlı yükselişine mükemmel ayak uyduran TYT ekibi, Cenk Uygur yönetiminde İngiltere gibi anadili İngilizce olan ve ABD gündeminden hızlı bir şekilde etkilenen ülkelere de hitap ediyor. Politik ya da siyasi olarak hiçbir görüşe kaymadan, doğruyu ve eleştiriyi savunan yapısıyla internet çağının sembol isimleri arasına girmiş durumdalar. Yapılan eleştrilerin çoğu da siyasi parti liderlerini zorluyor ve ağır hakaret içermiyor. Ne diyelim, Cenk Uygur ve ekibini tebrik etmek gerekiyor.