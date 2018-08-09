Oppo, yeni akıllı telefonu F9'un lansman tarihini açıkladı. Buna göre cihaz, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinlik ile birlikte resmen tanıtılmış olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, nihayet yeni akıllı telefonu Oppo F9’un lansman tarihini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Oppo F9, 15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki Oppo F9 hakkında ne biliyoruz?

Şu ana kadar gerçekleştirilen sızıntılara göre Oppo F9, MediaTek Helio P60 işlemcisinden güç alacak. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunacak cihazda 16MP + 2MP olmak üzere çift arka kamera ve 25MP çözünürlüğünde etkileyici bir ön kamera yer alacak. Ancak cihazın asıl dikkat çeken özelliği donanımı olmayacak.

Oppo F9, 2280x1080 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın üstünde, diğer akıllı telefonlardan pek de alışık olmadığımız, üzerinde yalnızca ön kamera ve ahize bulunan üçgen şeklinde küçük bir çentik bulunacak. Bu enteresan ekran tasarımı, Oppo F9’un %90.8 gibi iddialı bir ekran/gövde oranı sunmasını sağlayacak.

Sunrise Red (kırmızı), Twilight Blue (mavi) ve Starry Purple (mor) renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan Oppo F9, şirketin kendi hızlı şarj teknolojisi olan VOOC’u da destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde Oppo F9’un 3500mAh’lik bataryası sadece 30 dakikada %50 doluluk oranına ulaşabilecek.