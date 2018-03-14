Mobil dünyaya yeni bir soluk getiren (notch) çentik tasarım temel olarak telefon ekranından daha üstün bir deneyimle faydalanmamızı amaçlıyor.

Telefon üreticilerince ortaya atılan, iPhone üreticilerince popülerleştirilen ‘çentik’ tasarımın en temel sebebi, bir telefonda olması istenen ekstra cihazlar ve özelliklerin günden güne artmasıdır. Örneğin; hepimizin bildiği üzere ön kamera, kızılötesi gibi ihtiyaçlar telefonun üst ön kısmında belli bir kare alanı kaplıyor. Anlayacağınız bu alanın sağında veya solunda kalan alanlar işlevsiz olarak çerçeve haline getirilmek durumunda kalıyor.

İşte ‘çentik’ adı verilen bu yeni tasarım bu önemsiz gibi gözüken ama her bir milimetrenin önemli olduğu global rekabet dünyasında bir fark yaratıyor. Bu trend tasarım sayesinde artık telefon ekranları fiziksel olarak olabileceğinin en üst sınırında kullanılabilirlik sunuyor. Üstelik kullanmak istemeyenler için ufak bir ayarla standart çerçeveli telefon gibi kullanılma olanağına da sahibiz.

Gelelim işin en çok eleştirilen boyutuna, henüz yeni bir tasarım olduğu için maalesef pek çok uygulama ve mobil site tarafından tam olarak desteklenemiyor zaman zaman ekran uyuşmazlıkları,mobil site uyumsuzlukları gibi sorunlar doğurabiliyor. Hatta, işin android boyutunda pil çubuğunu rahat göremediğimiz telefon modelleri bile mevcut.

Tüm bu verileri topladığımızda şöyle bir görüş ortaya çıkıyor; ‘Çentik’ gerçekten başarılı bir tasarım, fakat günümüz standart telefon dizaynına tam olarak uyumlu değil. Bu durum çeşitli yazılımsal uyumsuzluklar doğurabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Çentik model dizaynlar mobil sektörde kalıcı olarak iz bırakabilecek mi?