Çentikli Tasarımıyla Motorola One Power'dan Bir Sızıntı Daha

Motorola'nın hem bütçeye hem de göze hitap etmeyi planlayarak tasarladığı yeni telefonundan sızıntılar durmak bilmiyor.

Yakın zamanda tanıtımının yapılması beklenen Motorola One Power, iPhone X'a benzerliğiyle dikkat çekmişti. Bununla birlikte daha uygun fiyata, iPhone X benzeri ve Android One işletim sistemli orta karar performanslı bir telefon kullanmak isteyenleri de heyecanlandırmıştı.

Motorola One Power'a dair gelen son fotoğraf sızıntısı yukarıdaki gibi. İlk dikkat çeken noktalar, oldukça ince çerçeve ve meşhur çentiğimiz oluyor. Fotoğrafa iyica zum yaparsanız, aşağıdaki Motorola yazısının altında İngilizce "Tanıtım Amaçlıdır. Satılamaz." yazdığını görebiliyorsunuz. Bu da sızıntının gerçek olduğuna işaret ediyor.

Açıkçası şu an için telefonun donanımsal özelliklerine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak telefonun Android One ile gelecek olması zaten başlı başına bir fikir veriyor. Muhtemelen orta segmentte kozmetik güzelliğe de önem verenler için iyi bir alternatif geliyor.