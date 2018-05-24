Xiaomi Redmi 6'nın Teknik Detayları Sızdırıldı!

Akıllı telefon piyasasının Huawei ile birlikte gizli krallarından olan Xiaomi'nin Redmi 6 modeline dair sızıntılar gelmeye başladı.

Xiaomi'nin şu an için 'M1804C3DE' kod adıyla anılan telefonu ile ilgili konuşmak için çok erken görünebilir. Ancak şirketin en son duyurduğu amiral gemisinin üzerinden 6 ay gibi bir süre geçti ve beklentiler yavaştan artmaya başladı.

Büyük bir ihtimalle Xiaomi Redmi 6A ile birlikte duyurulacak olan telefonun, kardeşinden artılarının çift arka kamera ve ekrana entegre parmak izi okuyucu olmasını bekliyoruz.

Xiaomi Redmi 6'nın Sızdırılan Özellikleri

İşlemci: 2GHz Octa-Core

RAM: 2GB/3GB/4GB

Depolama: 16GB/32GB/64GB

Ekran: 5.45-inch (1440 × 720 pixels) HD+ 18:9 2.5D

Arka Kamera: 12MP/12MP Dual

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3000mAh (Quick Charge 3.0)

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo) - MIUI 9

Ek Özellikler: Parmak izi sensörü, 3.5mm jack, dual SIM

Açıkçası sızdırılan bu özelliklerin gerçek olmama ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Nitekim Xiaomi'nin 2018 yılında, 5MP ön kamerayla çıkış yapacağını hiç mi hiç sanmıyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde gelen sızıntılar ne yönde olacak.