Meizu'nun uzun süredir beklenen yeni amiral gemileri 16 ve 16 Plus resmen tanıtıldı. Çentiksiz yapısı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken cihazların her ikisi de oldukça iyi özelliklerle geliyor.

Meizu'nun uzun süredir beklenen üst seviye akıllı telefonları 16 ve 16 Plus tanıtıldı. Ultra ince çerçeveleri ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla dikkat çeken cihazların arasındaki tek fark ise ekran boyutu. 6 inç ekran boyutuna sahip Meizu 16 ve 6.5 inç ekran boyutuna sahip Meizu 16 Plus, üstün özellikleriyle göz dolduruyor.

Meizu 16 Plus Özellikleri

1080*2160 çözünürlüğünde 6.5 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Meizu 16 Plus'ın ekranının altında yatan parmak izi okuyucusu, 0.25 saniye gibi oldukça başarılı bir tepkime süresiyle dikkat çekiyor. Sadece 1.175 mm genişliğinde yan çerçeveleri bulunan cihazın boyutları, 5.5 inç ekrana sahip iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı.

%90 üzerinde ekran-kasa oranı bulunan Meizu 16 Plus, çerçevesiz ekran yarışında önde gelen cihazlardan biri olmayı başarıyor. Cihazın arka tarafında bulunan çift arka kamera kurulumu ise oldukça iyi bir iş çıkaracak gibi görünüyor. 12 MP'lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS teknolojisine de sahip. 20 MP'lik telefoto kameranın ise diyafram açıklığı f/2.6 seviyesinde. IMX 380 ve IMX 350 sensörlerinin birleşiminden oluşan çift arka kamera kurulumu, Meizu'nun imzası niteliğinde olan dairesel flaşla geliyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden alan Meizu 16 Plus, kamera kısmında da bu işlemcinin yapay zeka yeteneklerinden faydalanıyor. 3.570 mAh bataryaya sahip olan cihaz, Meizu'nun mCharge adlı hızlı şarj sistemiyle beraber geliyor. Cihazın tüm varyasyonları ve fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Meizu 16 Özellikleri

Meizu 16 Plus ile aynı ekran özelliklerine sahip olan Meizu 16, ekran tarafında sadece boyut farkıyla dikkat çekiyor. 6 inçlik Super AMOLED 1080p+ ekranı bulunan cihazın 3.010 mAh seviyesindeki bataryası ise biraz üzüyor. Belirttiğimiz bu özellikler dışında 16 Plus modelinden farklı bulunmayan cihaz, biraz daha farklı RAM ve depolama seçenekleriyle geliyor. Meizu 16'nın tüm varyasyonları ve fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Her iki cihazda da stereo hoparlör yer alıyor. Aynı zamanda uzun zamandır özlemini çektiğimiz 3.5 mm kulaklık girişi ise yine bu cihazlarda bulunuyor. Her iki model de Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Amiral gemisi cihazlar arasında oldukça rekabetçi fiyatları ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Meizu 16 serisi, dünya genelinde oldukça fazla satılacak gibi görünüyor.