CEO Açıkladı: Best Buy 250 Mağazasını Neden Kapatıyor?

Bir zamanlar ülkemizde de faaliyet gösteren Best Buy, geçen ay 250 mağazasını kapatma kararını açıklamıştı. Best Buy CEO'su Hubert Joly, bu kapatma kararının sebebini açıkladı.

Best Buy'ın 31 Mayıs'tan itibaren 250 mağazasını kapatma kararı aldığını geçtiğimiz ay sizinle paylaşmıştık. Bu kapatma kararıyla ilgili şirketin en üst kademesinden yeni bir açıklama geldi.

Best Buy CEO'su Hubert Joly'nin açıklamalarına göre, kapatılma kararı verilen 250 mağaza, genel olarak diğer Best Buy mağazalarından çok daha küçük boyutlardaydı. Şirketin tüm mağazalarının %1'lik kısmını oluşturan mobil mağazalarda sadece akıllı telefon ve aksesuarları satılıyordu. Şimdi ise bu mağazalar, büyük mağazalara oranla şirkete daha büyük bir mali yük getirdiği için kapatılıyor.

Henüz akıllı telefonların hayatımızda pek bir yeri olmadığı zamanlarda, yani 12 yıl önce açılan bu mağazalar, 2018'e gelene kadar akıllı telefonlara olan talebin artmasıyla şirkete büyük katkı sağladı. Günümüz itibariyle akıllı telefonların kâr marjlarının eskisi kadar iyi olmadığını belirten Joly, büyük mağazalara odaklanmak istediklerini açıkladı.

"İş dünyasında, yaptığınız işi sürekli optimize etmeniz gerekiyor." şeklinde bir açıklamada bulunan Joly, 2011'den beri yeni mağaza açmayan Best Buy'ın, 36.000 metrekarelik devasa mağazasının da yakında açılacağını duyurdu. Yaklaşık 1000 mağazası bulunan Best Buy, internetten alışverişin de getirdiği etkiler nedeniyle çalışma stilini değiştirme ihtiyacı hissetmiş olabilir.

Bir zamanlar ülkemizde de faaliyet gösteren, ancak sonra Türkiye faaliyetleri Teknosa tarafından satın alınan Best Buy ABD'nin en büyük teknoloji mağazası olma unvanını hâlâ koruyor. Akıllı telefon satışlarının düşmesinin de Best Buy'ın gelirlerini ciddi seviyede etkilemiş olması muhtemel. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce internetten alışveriş anlayışı geliştikçe, Best Buy ve benzeri mağazaların sonu gelecek mi?