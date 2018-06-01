CEO'sunun Türk Olduğu Firmadan Engellilere Özel Cihaz!

CEO'su Mehmet Nemo Türker olan ve önceden TÜBİTAK tarafından reddedilen GlassOuse projesi, engelli bireylerin de kolaylıkla teknolojik cihazları kullanmasını sağlayacak.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni çıkan cihazlar, engellilerin de işini kolaylaştırıyor. Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde engelli insanların da oyun oynayabilmesi için Xbox Adaptive Controller adında bir cihaz duyurmuştu. Bu habere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Mehmet Nemo Türker'in engelliler için geliştirdiği proje, önceden TÜBİTAK tarafından reddedilmişti. Türker'in engelli bir arkadaşından ilham alarak geliştirdiği GlassOuse adlı gözlük ise işi bir üst seviyeye taşıyarak, engellilerin teknolojik aletleri hiç zorlanmadan kullanmalarını sağlıyor. Özellikle ellerini kullanamayan engelliler için geliştirilen gözlük, gözler ve ağızla kontrol edilebiliyor.

GlassOuse, engelli insanlar tarafından gözlere takılıp kullanılabilen bir imlece sahip. Bu imleci kontrol etmek için ağza takılan cihaz, ağzınızın ve gözlerinizin hareketlerini anında algılayabiliyor. Bu cihazın ısırılmasıyla hareket eden ibreyle, Bluetooth'la çalışan bilgisayarları, tabletleri ve bilgisayarları hiç zorluk çekmeden kontrol edebiliyorsunuz.

Bu gibi teknolojik cihazlar, engelli bireylerin de hayata ve teknolojiye katılımını kolaylaştırmaya devam edecek. GlassOuse, artık ellerini kullanamayan bireylerin de işini oldukça kolaylaştıracak.