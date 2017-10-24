'Cep Telefonlarının Acısı 30 Yıl Sonra Ortaya Çıkacak'

Prof. Osman Necmi İlhan, cep telefonlarıyla birlikte baz istasyonlarının insan vücuduna olan zararlarının 30 ila 50 yıl sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Hayatımızın büyük bir bölümünü birlikte geçirdiğimiz cep telefonlarının sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olduğunu söyleyen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bu nedenle bu tip cihazları vücudumuzdan biraz uzakta tutmalıyız. Çünkü insan vücudu, 3 metre uzaklığındaki elektromanyetik alanlardan daha az etkilenir’’ dedi. Cep telefonlarıyla konuşmanın en ideal kullanım şeklinin kulaklık takmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, telefonların uyurken de başucunda değil, en az 3 metre uzaklıkta bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ne baz istasyonlarından ne de cep telefonlarından kaçınmanın artık mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhan, özellikle yürürken telefonla konuşmanın elektromanyetik alana daha fazla maruz kalınmasına neden olduğunu söyledi.

Cep telefonlarının 1994 yılından beri hayatımıza girdiğini ve bu cihazların acısının vadede kesinlikle anlaşılacağını söyleyen Prof. Dr. İlhan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bunların sonuçlarını 30-40 yıl gibi uzun yıllar sonra göreceğiz. Deney hayvanları üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun dışında cep telefonlarını kullanma sürelerine göre sınıflandırılmış kişilerle de çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda net bir sonuç elde edilmiş değil. Bu çalışmaların sonucunda cep telefonunun kanser yapma ihtimalinin ya da elektromanyetik alanların sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını konuşmak gerekiyor. Cep telefonlarının en başta gelen etkilerinden biri ısınmadır.

Hepimiz biliyoruz ki cep telefonu kullandığımızda elimizde bir ısınma meydana gelir. O zaman cep telefonunu vücudumuzdan uzak tutarak ya da kablolu kulaklıkla konuşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bluetooth denilen kulaklıklar her an kulakta ya da göğüste durdukça kendisi bir elektromanyetik alan kaynağı oluyor. İdeali cep telefonu ile olabildiğince kısa konuşmak. Konuşma yaptıktan sonra vücudumuzdan uzak bir yere koymaktır. Cep telefonu aldığımızda SAR adı verilen ve özgül soğurma alanını gösteren değerlere bakabiliriz. Her tüketici buna internette bakabilir ve SAR değeri düşük olan telefonları tercih edebilir."