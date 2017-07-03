Cep Telefonu Fiyatlarında Düşüş Olacak mı?

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM'de kabul edilmesi, cep telefonu fiyatlarında minik de olsa bir düşüşün olmasını sağlayabilir.

Tüketicilerin yaptığı harcamaların bir kısmının vergi olarak kamuya aktarılması, ucuza ithal edilen bazı ürünlerin vergi uygulaması nedeniyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmasına sebep olabiliyor. Yeni kanunun TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte cep telefonu ve bilgisayar ithalatında ödenen TRT bandrol ücretlerinde indirime gidildi.

Daha önce dahili radyo özelliği bulunan cep telefonlarının ithalatında %7’lik bir TRT bandrol ücreti tahsis ediliyordu. Bu özelliği bulunmayan cep telefonlarından tahsis edilen TRT bandrol ücreti ise %6 oranındaydı.

TBMM’de görüşülerek yasalaşan yeni kanun ile cep telefonu ve bilgisayarlarda dahili radyo özelliğinin bulunup bulunmamasına bakılmadan bandrol ücreti tahsis edilecek. Bu düzenleme, cep telefonları ithalatında %6 oranında TRT bandrol ücretinin tahsis edileceği anlamına geliyor.

Cep telefonu ithalatı için ödenen TRT bandrol ücreti, ayrıca ithalde tahsis edilen ÖTV ve KDV matrahına ilave ediliyor ve bu sayede bandrol üzerinden tekrar bir vergi tahsis ediliyor. Yeni düzenleme, bu anlamda cep telefonlarında minik de olsa bir düşüş sağlayabilir.

Buna göre önceden 1000 TL’ye tahsis edilen ve dahili radyo özelliği bulunan cep telefonunu ithal eden şirketler, 578,25 TL vergi ödemekteydiler. Kanun sonrası aynı ürünün ithalatında bu sefer 563,50 TL vergi ödenecek. Eğer satıcılar bu vergi indirimini direkt olarak tüketicilere yansıtırlarsa, bazı cep telefonlarının satışlarında %1.7’lik fiyat düşüşü bekleyebiliriz.