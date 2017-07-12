Özellikle geceleri yatağa girdiğimizde elimize aldığımız cep telefonları, yaydıkları ışık ve dikkat dağıtıcı uygulamalar nedeniyle uykumuzu kaçırarak, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar.

Kullandığımız cep telefonu, tablet ve diz üstü ekranların tasarımcıları inanılmaz güçlü ışıklandırma oluşturabiliyorlar. Öyle ki ekranlar gün içerisinde, güneşli bir havada dahi yeterince parlak görünebiliyorlar. Gündüz ışığını bir şekilde dengeleyebilen gözümüz, gece karanlığında küçük bir ekranda parıldayan güçlü ışığa karşı savunmasız kalır.

Geceleri telefon ekranına bakmanın berbat bir fikir olmasının nedeni de budur.

Vücutlarımız gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalmamızı sağlayan doğal bir çevrim sürecini takip ederler ve böylece geceleri de gerekli olan uykuyu almamızı sağlar. Ama uyumaya hazırlanırken telefon ekranlarına bakmaktığımızda beynimiz rahatsız olur. Parlak ışık beynin uyuma zamanı geldiğinin ipuçlarını veren bir hormon olan melatonini üretmeyi durdurması gerektiğini düşündürebilir.

Telefon ışığı melatonin üretimini bloke ederek tıpkı yapay olarak gerçekleşen jet lag etkisinde olduğu gibi uyku düzeninizi bozabilir. Bu da uykuya dalıp uyur halde kalmanızı zorlaştırarak ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Uygulama tasarımcıları bu sorunla baş etmek için f.lux ve Apple Night Shift modu gibi programlar yaparak günün belirli zamanlarında ekranlardan yayılan ışık tonlarını ayarlarlar. Bir çok kullanıcı bu uygulamaların oluşturdukları portakal renginin göz üzerinde daha az tahriş edici etki oluşturduğunu söylüyorlar. Her ne kadar bazı araştırmacılar kısık ışığın uyku kalitesini arttırabileceğini söylüyor olsalar da bu konuda yapılması gereken daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Bu tip değişimler işe yarıyor olsalar da uzmanlar telefonlarımızla yaptığımız diğer bir çok şeyin uymayı kolaylaştıran şeyler olmadıklarını söylüyorlar. Uyumak üzereyken gece geç vakitte gelecek olan bir e-posta uykunuzu alt üst ederek, melatonin salgılanmasından daha da kötü bir şeye neden olabilir.

Eğer mümkünse yapmanız gereken en iyi şey, uyumadan önce ekranlardan uzak durmaktır. En azından yatağınızdan uzakta tutmayı denemelisiniz.