Cep Telefonu Kılıfları Neden Gerekli?

Milyarlarca TL vererek satın aldığımız telefonlarımızı koruyan kılıflarımız hakkında birkaç bilgi verelim dedik. Ayrıca aşağıdaki linkten bu kılıflara hızlıca ulaşabilmeniz için bir link paylaştık.

Cep telefonları hayatımıza bu kadar dahil olduğundan beri, onlarla yaşadığımız problemler de bir o kadar arttı. Düşme nedeniyle olan çatlaklar, darbelerin neden olduğu hasarlar ve telefon yüzeyinde oluşan çizikler, cep telefonu kullanıcılarının korkulu rüyası olmaya başladı. Bu gibi durumlardan korunmak için de yardımımıza cep telefonu kılıfları yetişti. Alacağınız bir kılıf ile telefonunuzu daha uzun süre ve sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Cep telefonu kılıflarında genel olarak üç malzeme kullanılmaktadır: Silikon, plastik ve kauçuk. Bu üç malzemenin görüntüden tutun da sağladığı korumaya kadar farklı avantajları var.

Düşmeye Karşı Koruma

Telefon düşürmek 21. yüzyılın en yaygın davranışlarından biri oldu. Nokia 3310 zamanlarında bunu pek umursamıyorduk, “Nasıl olsa tuğla gibi yapmışlar” deyip, telefonlarımızı özgürce düşürebiliyorduk. Ne zaman telefonlarımız camla kaplanmış aygıtlara dönüştüler, işte o zaman bu davranış bir problem olmaya başladı. Herhalde hepimizin çevresine camı çatlamış iPhone’lar, dokunmatiği çalışmayan Android telefonlar vardır. Telefonumuza ne kadar değer versek de, zaman zaman bizler de bu kalabalığın içerisinde yerimizi almışızdır. İşte cep telefon kılıfları tam da bu soruna bir çözüm sunuyorlar: Düşen telefonun aldığı darbeyi emip oluşacak hasarı azaltmak. Kılıflar, özellikle düşük mesafeden düşmelere karşı büyük ölçüde koruma sağlasa da, bu koruma sınırlı kalabiliyor. Kauçuk kılıflar, katmanlı yapıları sayesinde en fazla korumayı sağlarken, silikon kılıflar daha kısa mesafeler için etkili bir koruma oluyor. Plastik kılıflar ise silikon ve kauçuk kılıflara kıyasla darbeyi daha az emecektir, bu nedenle koruma sağlayacağı düşme mesafesi daha da azalacaktır.

Çizilmeye Karşı Koruma

Cep telefonları gün içerisinde oldukça fazla kullanılan aletlerdir. Cebinden çıkart, eline al, oradan masanın üstüne koy. Eğer cep telefonumuz yeni değilse, nereye nasıl koyduğumuzun pek de önemi kalmıyor, bu da yüzeyinde çizikler oluşması için yeterli oluyor. Eğer cep telefonumuzu bir kılıf ile koruyorsak, bu onu gün içerisinde maruz kalacağı darbelerden koruyacak ve oluşacak çizilmeleri engelleyecektir.

Kişiselleştirilmiş Görünüm

Popüler bir cep telefonu aldığımızda ilk fark ettiğimiz şey, aynı telefonun birçok kişinin elinde olduğudur. Eğer telefonumuza kendi kişiliğimizi de katmak istiyorsak, cep telefonu kılıfları yardımımıza yetişiyor. Karakterimizi yansıtan bir kılıf ile cep telefonumuz daha da benimseyeceğimiz bir aygıta dönüşebiliyor.

Boyut

Cep telefonu kılıfları, telefonun ekran dışında kalan çoğu yerini kaplıyor. Hatta bazı modeller ekranı bile kaplayabiliyor. Bu da, kullanılan malzeme ve kılıfın modeline göre, telefonun boyutunda ciddi artışa neden olabiliyor. Elimizde daha garip, cebimizde daha rahatsız edici durabiliyor. Özellikle de kauçuk kılıfların, telefonun büyüklüğü üzerinde diğer materyalden kılıflara kıyasla daha fazla etkisi oluyor. Telefonun boyunu en az etkileyen kılıflar ise genelde plastik kılıflar oluyor.

Kılıf Teknolojisi

Piyasaya çıkan bazı yeni kılıflar cep telefonlarımızın marifetlerini de artırabiliyor. Pilin kapasitesini artıran modellerden tutun da, arka tarafta ekran kullanmanızı sağlayan yenilikçi modellere kadar kişinin hayal gücünü zorlayan birçok model mevcut. Bu kılıflar sayesinde hem gündelik hayatta karşılaştığınız telefon ile ilgili problemlerin önüne geçebilir, hem de telefonunuza koruma sağlamış olursunuz.

Açıkça belirtmek gerekirse milyarlarca TL verdiğimiz telefonları kılıflar yardımı ile korumaya çalışıyoruz. Eğer telefonunuzun kılıfı yok, ancak hemen satın almak istiyorsanız yukarıda bahsettiğimiz özelliklere uygun cep telefonu kılıflarını buradaki bağlantı üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.