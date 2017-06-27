Cep Telefonu Kullanımı Sinir Hasarına Sebep Olabilir!

Fazla cep telefonu kullanımının sağlığınız açısından zararlarına sinir hasarları da eklenmiş durumda.

Günümüzde oldukça yaygınlaşan ve mutlaka sizin de adını en az bir kez duyduğu bir rahatsızlık var; karpal tünel sendromu. Elin üzerindeki sinirlerin sıkışması sonucunda elde meydana gelen yanma, karıncalanma ve daha sonrasında da kalıcı sinir hasarı gibi şeylere yol açan karpal tünel sendromu, özellikle teknolojik cihazları kullanırken yaptığımız dokunma ve kaydırma gibi hareketlerin sonucu olarak karşımıza çıkmakta.

İşte bu konu üzerine bir araştırma yürüten Hong Kong Polytechnic Üniversitesi'ndeki bilim insanları, cep telefonlarının insan bünyesine bir zararını daha keşfetmiş durumdalar. Uzun süre cep telefonu ile uğraşmak, boyun ve omurgada eğriliğe yol açtığı gibi omuzlarda da zamanla artan bir ağrıya sebep veriyor. Bunların dışında ise yeni araştırmaya göre, fazla cep telefon kullanımı eldeki sinirlerin hasar görmesine ve buna bağlı olarak karpal tünel sendromuna yol açıyor.

Günde beş saat veya daha fazla süreyle tablet, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve video oyun konsolu kullanan 48 öğrenciyi teste tabii tutan araştırmacılar, bu öğrenciler ile söz konusu cihazları kullanmayanları kıyasladı. Kıyaslama sonucunda ise cihazları kullanan öğrencilerde, 12 ayda kas-iskelet ağrısı şikayetleri saptandı. Üstelik bu ağrılardan muzdarip olan öğrencilerin oranı tam %92.

Cep telefonu ya da bilgisayar kullanırken el, parmak ve bilek ile yapılan hareketler, uzun süreli kullanımlarda kalıcı sinir hasarlarına yol açabilmekte. Üstelik bu ağrılar sadece el ile sınırlı kalmıyor, kol ve omuza kadar da yayılabiliyor. Bu tarz sıkıntılara karşı uygulanabilecek çözüm ise söz konusu cihazları, makul miktarda, aşırıya ve abartıya kaçmadan kullanmak.