Cep Telefonu Yerine Şişme Kadın Çıkınca Kargocuyu Gasp Etti

Antalya'da cep telefonu sipariş veren bir adam, kutudan şişme kadın çıkınca kargocunun telefonunu bıçak zoruyla aldı.

Antalya’da geçtiğimiz gün eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir kişi, internet üzerinden sipariş ettiği cep telefonu yerine “şişme kadın” geldiğini fark edince, kargo çalışanının telefonunu bıçak zoruyla aldı.

İddiaya göre internetten cep telefonu sipariş veren K.Ş, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Mahallesi’ndeki özel bir kargo şubesine giderek 350 TL karşılığında telefonu olduğunu düşündüğü kutuyu aldı.

Şubeden ayrıldıktan sonra kutuyu açan K.Ş, karşısında şişme kadın görünce küplere binerek kargo şubesine geri gitti. Kargoyu geri verip, parasını da geri istediğini söyleyen K.Ş, kargo firmasındaki görevli Nesrin S’den olumsuz yanıt alınca, görevli kadının telefonunu bıçakla tehdit ederek aldı.

Nesrin S, olayın hemen ardından K.Ş’yi yetkililere şikayet etti. Emniyet güçleri şu anda K.Ş’yi arıyorlar.

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