Cep Telefonunu Uçakta Kullanamamak Tarih Mi Oluyor?

Onlarca yıldır süre gelen, cep telefonlarının uçakların sistemine etki edip etmediği tartışmaları farklı kararları beraberinde getiriyor.

İşin açıkçası, cep telefonunun yaydığı herhangi bir sinyalin, uçağa herhangi bir olumsuz etkisi bu güne dek hiçbir zaman ispatlanmış değil. Buna rağmen, geçtiğimiz günlerde yaşanan Trabzon'daki uçak kazası dahil, yolcu uçaklarıyla ilgili yaşanan bir çok hadise cep telefonuyla bağdaştırıldı. En yayın görüş, cep telefonu sinyallerinin, pilotun kokpitteki görsel ekranlarındaki frekanslarla çakışarak bunların kullanılamaz hale getirildiği yönünde.

Belki size basit bir bakış açısı gibi gelecek ama böyle bir ihtimal olsaydı, ilk günden beri hiç kimsenin cep telefonu ile uçaklara binmesine izin verilmemesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Keza şu ana dek cep telefonu kaynaklı olduğu kanıtlanan bir tek uçuş dahi bulunmuyor. Bunu kanıtlayacak şekilde, geçtiğimiz sene THY bir bildiri yayınlayarak cep telefonu dışındaki bütün teknolojik cihazların uçaklarda kullanılmasına artık izin olduğunu açıklamıştı. Belki de bu şehir efsanelerini bir kenara bırakırcasına, Hindistan'a olan uçuşlarda akıllı cep telefonları aracılığı ile hem kablosuz bağlantı hem de mobil veri yoluyla internete girilmesinin yavaş yavaş yolu açılıyor.

Belirli bir yüksekliğe çıkılmış olması ve kalkış esnasında aktif olmaması koşuluyla hem uçağın sunduğu kablosuz internet bağlantısı, hem de yolcuların kendi telefonunda bulunan mobil veri aracılığı ile internete girilebilmesi konusunda çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Yolcu dilerse yurtiçi dilerse de yurtdışı seyahat ediyor olsun, bu hizmetten istediği gibi faydalanabilecek.



Neredeyse baştan sona bir şehir efsanesi gibi duran ve yolcuların uzun süreler boyunca herhangi bir şekilde kimseyle bağlantı kuramamasına sebep olan bu uygulamanın kaldırılması oldukça olumlu görünüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz, bu tip bir yasağın kaldırılması sizce de olumlu mu?