Tüm GSM operatörlerinde, kaybolan kişilerin gönderecekleri bir kısa SMS ile kullanıcının bulundukları bölgeye ait -koordinatlarına varıncaya kadar- tüm bilgileri anında gönderdikleri hayat kurtaran bir servis bulunuyor.

En son, ünlü kayak merkezimiz Uludağ’da genç bir kayakçının ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gence ait olan telefonun üretici şirketi, telekomünikasyon kurallarından olan "konum bilgileri sadece savcılık talebi halinde verilebilir, şahıslara veya başka kurumlara verilemez" kuralını baz alarak bilgi vermeyip bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle gencin ölümünden sorumlu tutulmuştu. Bunun üzerine üretici şirketler kafa kafaya vererek mevcut kuralı da çiğnemeden bir çözüm arayışına girmiş ve yıllar önce, aşağıdaki düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlamışlar.

Buna göre herhangi bir GSM operatörünün müşterisi olan kullanıcı, kaybolduğunda ‘ACİL’ ya da ‘NEREDEYİM’ yazıp 7777 ya da 2222’ye kısa mesaj göndererek bulunduğu bölgeye ait tüm bilgilere yine kısa mesaj yoluyla ulaşabilecekler. Deneme yaparak gönderdiğim kısa SMS sonucu, müşterisi olduğum GSM operatöründen aşağıdaki cevap geldi:

Başımıza ne zaman ne geleceği hiçbir zaman belli olmaz. Bu sebeple operatörlerde böyle bir hizmetin bulunduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yukarıdaki görselden de anlayacağınız üzere ücretsiz olarak 1 sorgu hakkım daha kaldı. 3.sünden itibaren yapacağım her sorgulama, 2 SMS tutarında fiyatlandırılacak. Yani tamamen ücretsiz bir servis değil, fakat yine de bilinmesi gerekli diye düşünüyorum.