Xiaomi Redmi 5 Plus'ın En Net Görüntüleri Sızdırıldı

Xiaomi, Redmi 5 Plus telefonları ile ince çerçeveli telefonları orta-üst sınıf pazarına indirdi. Telefon henüz tanıtılmamış olmasına rağmen tasarım detayları ortaya çıktı.

Xiaomi’nin yeni orta-üst sınıf telefonu Redmi 5 Plus’ın 11 Kasım’da Çin’de tanıtılması bekleniyor. Telefon tanıtılmadan ortaya çıkan yeni sızıntı görselleri telefon hakkında aklımıza takılan pek çok soruyu giderdi. Tasarım açısından son derece iddialı bir telefon olan Redmi 5 Plus, kendi klasmanında çıkacak ilk “neredeyse çerçevesiz” ekrana sahip telefon olacak.

“Apple of China” olarak adlandırılan teknoloji şirketi, Redmi Note 5 ve Redmi 5 Plus dahil olmak üzere toplamda 3 telefonu çok yakın bir zamanda duyurması bekleniyor. Bu süreçte telefonlar hakkında pek çok sızıntı haberi çıktı ve bu haberleri sizlere iletmeye çalıştık, ancak bu sızıntıyla Redmi 5 Plus’ın tasarımı çok net bir şekilde ortaya çıktı.

Telefonun ön tasarımına baktığımızda herhangi bir fiziksel tuşun bulunmadığı, biraz daha kassalar çerçevenin bile bulunmayacağı bir tasarım görüyoruz. Üstte yer alan mikrofon, kamera ve sensör uyumu ile çok şık bir görünüm sunan Redmi 5 Plus'ın arka kısmında dikey yerleştirilmiş bir çift kamera, flaş ve en altta bir parmak izi okuyucunun olduğu görülüyor.

18:9 en/boy oranına sahip Xiaomi Redmi 5 Plus’ın, 2160 x 1080p(FHD+) çözünürlüğüne sahip 6 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Telefonun donanım özellikleri hakkında henüz net bilgiler yok, ancak sızıntılara baktığımızda cihazın Snapdragon 625’le veya Snapdragon 450 ile geleceği düşünülüyor. 3 veya 4GB RAM’le gelmesi beklenen telefonun arka kısmında 12 MP + 5 MP’lik çift kameranın yer alacağı konuşuluyor.

En net bilgiler, Xiaomi cihazı resmi olarak duyurduğunda ortaya çıkacaktır. Telefonla ilgili en büyük soru, bu kadar büyük bir ekranın hangi bataryadan güç alacağı oldu. Umarım Xiaomi bunu düşünmüştür ve biraz güçlü bir batarya sunmayı akıl etmiştir.