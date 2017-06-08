Çerçevesiz Ekranıyla Samsung S8'e Meydan Okuyan BLUBOO S1!

Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan BLUBOO S1, yüksek ekran-gövde oranıyla Samsung Galaxy S8'e meydan okuyor.

Bu ay çıkası beklenen BLUBOO S1, ekran-gövde oranı ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. Akıllı telefonun en belirgin satış stratejisi ise 'çerçevesiz ekranı'.

Ayriyeten cihazın görünüşünün, Xiaomi Mi Mix'i de andırdığı gözüküyor.

Cihaz, S8 ile karşılaştırıldığında, Samsung Galaxy S8, 2960 x 1440 çözünürlük ile birlikte 5.8 inç Super AMOLED ekran ile donatılmış olarak gelirken, BLUBOO S1 1920 x 1080 çözünürlükle ve 5.5 SHARP ekranıyla karşımızda bulunuyor. Galaxy S8'in Exynos 8895 octa-core (2.3 GHz) işlemcisine karşılık, BLUBOO S1'da MediaTek Helio P25 (2.5 GHz) bulunuyor.

Galaxy S8'in arka tarafında 12MP ve ön tarafında 8MP'lik kameralar bulunurken, BLUBOO S1'in arka tarafında 16MP ve 3MP'lik çift kamerayla, ön tarafında ise 8MP'lik bir kamerayla geliyor. BLUBOO S1, Samsung Galaxy S8'in 3000mAh'lik bataryasının aksine bir miktar daha fazla olan 3,500 mAh ile geliyor.

Ayrıca her iki cihazda da parmak izi sensörü arka kısımlarda yer alıyor. Çerçevesiz ekranın güvenen BLUBOO, yüzde 90 ekran-gövde oranıyla, Samsung'un yüzde 83,6'lık değerini geride bırakıyor.

Fiyat konusuna gelirsek eğer, Galaxy S8'in fiyatının 700 dolar olduğunu zaten biliyorduk. BLUBOO S1'in fiyatı ise 150 dolar.

Samsung Galaxy S8'in özelliklerinin birçok alanda çok daha üstün olduğunu görüyoruz fakat BLUBOO'nun izlemiş olduğu stratejiyi de unutmamak lazım. İki telefonun arasındaki fiyat farkı epey fazla ve BLUBOO S1, bize tasarım açısından S8'den daha büyük bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Daha öncesinde Meizu ve Xiaomi gibi Çin'li firmaların çıkardığı kaliteli telefonlara tanıklık etmiştik. Ne dersiniz bu telefon da onlardan biri olabilir mi?