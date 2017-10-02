Çerçevesiz Ekranla Gelecek OnePlus 6, Tam Bir Canavar Olacak!

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 6'yı 2018 yılının ilk aylarında Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845 ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şu ana kadar gelen haberler, OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinin OnePlus 5T olacağını söylüyordu. Fakat Android Marvel’ın ‘güvenilir kaynaklardan’ aldığı bilgilere göre şirketin bir sonraki akıllı telefonu OnePlus 6 olacak.

Sitenin iddiasına göre OnePlus’ın yeni akıllı cihazı, Qualcomm’un yeni Snapdragon amiral gemisi işlemcisinin çıkışına bağlı. Bazı sızıntılar, Qualcomm’un yeni Google Pixel 2 ile birlikte Snapdragon 836’yı piyasaya sürme planlarını iptal ettiğini söylüyor. Bu durumda OnePlus 6, 2018 yılının başlarında Snapdragon 845 işlemcisi ile birlikte piyasaya sürülecek.

OnePlus 6 hakkında henüz çok az sızıntı gerçekleşmiş durumda. Elimizdeki en net bilgiler, cihazın iPhone X ve Galaxy S8’de olduğu gibi çerçevesiz ekran ile geleceğini söylüyor. Ayrıca cihaz 18:9 ekran en-boy oranına sahip olacak ve 2.880x1.440 QHD+ çözünürlükte olacak.

2018 yılında Android amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alması beklenen OnePlus 6, 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği, ayrıca 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak.

OnePlus 6’nın lansman tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz herhangi bir bilgi sızdırılmış değil, fakat cihazın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor.