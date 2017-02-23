Xperia X’in 2017 Versiyonuna Ait Basın Görseli Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz sene iyi bir ürün olsa da fiyat/performans noktasında sınıfta kalan Sony Xperia X’in 2017 versiyonu çerçevesiz ekran ile geliyor!

Sony’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Xperia X ailesi Xperia X, Xperia XZ ve Xperia X Compact, Xperia XA ve Xperia XA Ultra olarak 5 farklı ürünle karşımıza çıkmıştı. Amiral gemi noktasındaki Xperia XZ genel olarak iyi bir performans sunarken özellikle Xperia X iyi bir telefon olmasına karşın fiyat/performans noktasında Türkiye’de çok ilgi göremedi.

Ancak 2017’de de devam edecek olan Xperia X serisinin yeni versiyonu da ortaya çıktı. Bir adet basın görseli ile karşımıza çıkan Xperia X (2017) çok daha şık ve çerçevesiz bir ekran ile geliyor. Geçen seneki Xperia XA ve XA Ultra modellerine benzer bir yapıda olduğu görülen Xperia X, OmniBalance anlayışına da devam edecek gibi görünüyor.

Xperia X2 olarak da adlandırılabileceği konuşulan cihazın teknik özellik bilgisi şu anda bilinmiyor olsa da beklentimize göre 5inç Full HD ekran, MediaTek Helip P20 çipseti, 4GB RAM, 64GB depolama, 23MP kamera, 3.000mAh batarya, Quick Charge 3.0 desteği USB Type-C bağlantı portu gibi detaylar ile gelecek.

5 inç olmasına rağmen yüksek ekran/boyut oranına çıkacak olan Xperia X, bu nedenle kompakt bir boyutta ve tek elle rahat kullanılabilir olacağını söyleyebiliriz. Bakalım Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan cihaz bizlere neler sunacak.