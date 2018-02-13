Çerçevesiz ve Tuşsuz Telefonlar Gelecekte Standart Olabilir

Daha şık duran ve günümüzde tercih edilen daha az çerçeve ve daha az tuş standardı, gelecekte tamamı ile çerçevesiz ve tuşsuz telefonlara bırakabilir.

Çerçevesiz ve 'tam ekran' telefon tasarlama fikri akıllı telefon üreticileri için hiç de yeni sayılmaz. Kimi üreticiler bu tür bir telefon tasarlamaktan daha proje aşamasında vazgeçerken, kimileri de ön kameranın konumlandırılması ve sensörlerin yerleştirilmesi gibi küçük teknik soru ve sorunları aşamayarak buna en yakın tasarımla karşımıza çıkmaya çalışıyorlar.

Son olarak iPhone X, çerçevesiz ve tuşsuz bir tasarım sunmak istemiş ama ekranın üstündeki panel buna engel olmuştu. Bugünlerde yapılan tahminler, yakın geleceğin telefon standardının çerçevesiz telefon olacağını gösterir nitelikte. Son olarak Çin menşeli şirket Vivo'dan sızan tasarım, bu fikrin çok yakın gelecekte gerçeğe dönmüş olacağını düşündürüyor. Yapılan sızıntı gerçek mi bilemiyoruz ama geçtiğimiz günlerde, Samsung'un da çerçevesiz bir ekran için patent aldığı sızdırılmıştı.

Tabi burada biraz da fikir ayrılığı doğmuyor değil. Ekranın üst ve altında bulunan kanıl paneller çerçeveler ne kadar ihmal edilecek kadar ince olsa da bunu bir 'tam ekran' telefon yapar mı? Samsung'un 'Edge' ile ekranın yanlarını da işin içine katarak 'tam ekran' benzeri bir deneyim sunmuştu ve farklı yorumlar almıştı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tuşlu ve çerçeveli bir tasarım mı tercih edersiniz yoksa gelecekte standart olacağı düşünülen tuşsuz ve çerçevesiz tasarımlar mı?