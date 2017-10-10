Cerrahi Yaralara Devrim Niteliğinde Keşif: Hızlı Dolgu

Bilim insanları, cerrahi yaraları hızlıca kapatarak yarayı koruma altına alan “hızlı dolgu” üretti.

Günümüz teknolojisinde geliştirilmeye devam eden cerrahi tedavi yöntemlerine ciddi bir buluş daha eklendi. Yaranın müdahalesi kadar iyileşme sürecinin de mühim olduğu cerrahi operasyonların başarısını etkileyecek dolgu kapatıcı, tıp dünyasında ciddi bir buluş olarak değerlendiriliyor.

Genel cerrahi müdahalelerinde uygulanan zımba, ve belirli dolgular birçok tedavide ne yazık ki işe yaramıyor. Özellikle de akciğer gibi sürekli hareket halinde olan organların tedavisinde uygulanması güç zımbalama yöntemi yaranın ciddi oranlarda büyüyerek ölümcül olmasına dahi sebep olabiliyor. Genel olarak kullanılan dolguların belirli organlar haricinde kullanılamaması ise birçok tedavinin gerçekleşememesi demek oluyor.

Bu soruna karşı çözüm arayan Sydney Üniversitesi araştırma ekibi, MeTro hidrojeller ile hızlıca mühürlenerek organı koruyan bir dolgu icat etti. Uzman ekip dolgu hakkında, “Başarılı bir cerrahi maddesinin esnek, yapışkan olması aynı zamanda biyouyumlu olarak toksik içermemesi gerekir. Ne yazık ki birçok dolguda bu özelliklerin hepsi bulunmuyor. Biz de içerisinde elastin ve buna benzer proteinler içererek yaraya hızlıca mühürlenen bir dolgu üretmeye karar verdik” açıklamalarında bulunarak dolgunun 60 saniyede açık yaraya mühürlenebildiğini belirtti.

Özellikle trafik kazaları ve savaş yaralanmalarında oluşan ciddi iç organ hasarlarında uygulanması planlanan bu dolgu henüz test aşamasında. Eğer dolgu beklenen etkiyi göstererek belirli deneylerden geçerse tıp dünyasında büyük bir devrim yaratacağa benziyor.