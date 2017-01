Herkese 'Karın Kası' Yaptıracak, Sanal Gerçeklik Cihazı ve Spor Aleti Karışımı Cihaz: Icaros

CES 2017’de Almanya merkezli Icaros adlı firma, bir çeşit sanal gerçeklik cihazını tanıttı. Aslında bu cihaz sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanan bir spor aleti.

Kafalarına bir sanal gerçeklik cihazı takarak sanal ortama giriş yapan kullanıcılar, elleriyle kendilerine yön vermeye çalışıyorlar. Jiroskopik bir yapıyla tasarlanan aletin refleksleri geliştirdiği ve vücuttaki bütün kasları harekete geçirdiği iddia ediliyor. CES fuarında katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören cihaz, oyun ve fiziksel antrenmanın bir karışımı olarak tanımlanıyor.

Icaros’un Facebook sayfasında cihaz ile ilgili olarak “Yakında ekstrem oyuncular, en sert karın kaslarına sahip olacak.” deniyor. Ayrıca Icaros’un internet sitesinde de “Onunla kaslarınızı eğitebilir, reaksiyon ve denge yeteneğinizi artırabilirsiniz.” şeklinde bir ifade kullanılmış.

Bu ilginç cihazın maliyeti ise 8000 Euro civarında.

CES’te cihazı deneyen bazı kişilerin görüntülerini aşağıda yer alan tweet’lerde görebilirsiniz.

Just flew Icaros VR exercise machine - very cool (and my back muscles hurt...in a good way) #CES2017 pic.twitter.com/sc1CnHAUhh