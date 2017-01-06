CES 2017'de Üç Yeni Sanal Gerçeklik Cihazı Tanıtıldı

CES 2017’de HP, Dell ve Acer’ın geliştirdiği sanal gerçeklik cihazları tanıtıldı.

Birkaç gün önce Lenovo, kendi Windows 10 sanal gerçeklik cihazını duyurmuştu. Şimdi de Microsoft, CES 2017’deki bir medya etkinliğinde HP, Dell ve Acer’ın geliştirmiş olduğu sanal gerçeklik cihazlarını gösterdi. Ancak bu cihazlar, cam bölmelerin içinde oldukları için tüm basın mensupları cihazlara sadece bakmakla yetindiler.

Acer’ın cihazı, şirketin oyun ekibinin elinden çıkmış gibi görünüyor. HP’nin cihazının ise tamamen siyah ve şık bir tasarımı var. Dell’in cihazının da kısmen Playstation VR’a benzediği söylenebilir.

Bu üç farklı sanal gerçeklik cihazının bu yıl içinde satışa sunulacağı söyleniyor. Fiyatlarının ise 300 dolar civarında olacağı ifade ediliyor.