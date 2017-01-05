CES 2017'de Yeni Nesil Akıllı Eldivenler Tanıtıldı!

Akıllı eldivenler çok da yabancı olduğumuz bir alan değil; NES Power Glove'a ait anılar hala taze. Ancak Rapael akıllı eldivenler, çok daha ileri bir teknolojiye sahip.

CES 2017'de bombalar aralıksız patlıyor. Rapael akıllı eldiven de bu bombalardan biri. Onu görünce aklınıza ilk olarak "Westworld" dizisi gelmiş olabilir. Neofect isimli Güney Koreli şirket tarafından geliştirilen eldivenler çocukluğumuzun He-man'in ezeli düşmanı ve çocukluğumuzun favori kötü adamı İskeletor'un ellerini andırıyor.

NES Power Glove, akıllı cihazlardan ve güçlü PC'lerden çok önce 1989 yılında satışa sunulmuştu. İstenen satış rakamlarına ulaşılamayınca üretimi bir yıl sonra durduruldu. Rapael ise bambaşka bir evreni işaret ediyor. Dokuz eksenli hareket sensörleri, bükülen sensörler ve 32 bitlik mikro kontrol üniteleri, çok daha fazlasını garanti ediyor. Ürün, hem kolay kullanılabiliyor hem de çok yönlü.

Rapael öncelikle eli veya bilekleri hasar görmüş kişiler için tasarlanmış. Eldiven, belirli kasların ve tendonların hareketlerini yönlendirip, Rapael uygulamasına bağlanıyor. Örneğin kullanıcıların radyal bilek hareketleri sergilemesi gereken bir eylemde devreye giriyor ve hünerlerini gösteriyor. Bir dart oyununda ise parmakların bükülmesi işlemine odaklanıyor. Tüm bu verileri işleyerek, kullanıcısına neyi yapıp yapmaması gerektiği hakkındaki önerilerini, bağlandığı televizyondan veya akıllı cihazdan iletiyor. Böylece rehabilitasyon dönemine büyük katkı sağlıyor.

Rapael, gerek Güney Kore gerek Amerika Birleşik Devletleri sağlık kuruluşları tarafından onaylanmış durumda. Tıp merkezleri ve evler için geliştirilmiş iki sürümü mevcut. Ev sürümü, aylık dolar karşılığında kiralanabiliyor. Elbette destekli uygulamalar da kira ücreti kapsamında.