Razer'ın 3 Ekranlı Dizüstü Bilgisayarları Hakkında Bilgiler

Razer'ın bu senenin başlarında duyurulan 3 ekranlı dizüstü bilgisayarı hakkında bildiklerimizi sıraladık. Bu sıra dışı canavarın ne zaman seri üretime geçeceği bilinmiyor.

Razer’ın bu sene CES’te tanıtılan 3 ekranlı Valerie dizüstü bilgisayarı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir prototip olan bu dizüstü bilgisayar ilk tanıtıldığında konferans salonundan çalınması ile ün yapmıştı. Oyun donanımları üreten Razer’ın başarılı konsepti Project Valerie’de 3 tane 4K ekran var.

Bilgisayar kapalıyken, sağ ve solda olan iki ekran orta monitörün arkasına saklanıyor. Bu sayede dizüstü bilgisayar her ne kadar kalın olsa da istediğiniz zaman 3 monitörlü olacak şekilde kullanabiliyorsunuz.

Ekranların tamamı 11520 x 2160p çözünürlüğüne denk gelirken her bir monitör, 17,3 inçlik boyuta sahip. Anlayacağınız normal 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarlardan daha büyükler. Üzerine yer alan bir düğmeye bastığınızda kendiliğinden açılan ekranlar, açıldıktan sonra üç ekranı aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Bilgisayarın üzerine yerleştirilmiş salıncaklarda duran ekranlar, kolay kolay zarar görmeyecek Meta yellerden üretilmiş. Razer’ın görmeye alıştığımız o tasarım özelliği bu bilgisayarda da korunarak, şık bir görünüm sağlanmış.

Valerie’nin içerisinde kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak bir canavar var. NVIDIA GTX 1080 ekran kartı her ne kadar çok üst düzey olsa da 3 tane 4K monitörü nasıl destekler, bilinmiyor. Valerie tüm bunların dışında VR performansında da sizleri yarı yolda bırakmayacak. Ekranları içeriye toplayıp kapattdığınızda, normalinden birazcık daha kalın dizüstü bilgisayar olan Valerie, piyasaya çıktığında zengin çocukların en sevdiği bilgisayar modeli olacak. Ürün henüz seri üretime girmiş değil, fakat piyasaya düştüğünde fiyatının 20.000 TL’den fazla olacağı düşünülüyor.