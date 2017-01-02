Yeni Yılın Yeni Nesil Teknolojilerini Sergileyecek CES 2017’de Neler Göreceğiz?

2017’ye girdiğimiz ilk günlerden bu yılın yeni nesil teknolojilerinin sergileneceği yegane fuar olan CES 2017’de göreceğimiz tüm gelişmeleri aktarıyoruz.

Küresel adıyla Consumer Electronics Show, Türkçe adıyla ise Tüketici Elektroniği Fuarı olan CES 2017, 5-8 Ocak 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde sahne alacak. Las Vegas Convention Center’da düzenlenecek olan bu fuar, özellikle yeni yılın ilk ve en büyük fuarlarından biri olmasıyla bu yıl hangi teknolojileri ve gelişmeleri göreceğimizi aktarıyor.

Peki bu seneki CES’te neler göreceğiz? Hangi teknolojiler ön plana çıkacak? Gelin, hep beraber fuar öncesi bir göz atalım;

1- iOT, Nesnelerin İnterneti

Ortaya çıktığı günden bu yana gelişen iOT, yani nesnelerin interneti sayesinde artık aklınıza gelebilecek her cihaz birbiri ile konuşabilir hale geldi. Akıllı telefonunuzun bir komuta merkezi gibi kullanabildiğiniz bu teknolojide “Akıllı ev teknolojileri” dediğimiz olaya öncülük ediyor. Bu seneki fuarda ise klasik beyaz eşyalar olan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerin yanı sıra güvenlik noktasında da birçok yenilik bizleri bekliyor olacak.

2- Otomotiv

CES’in değişilmez bir bölümü olan otomotivde de özellikle “Batıyor mu?” sorularıyla çalkalanan Faraday Future’un yeni elektrikli otomobili olmak üzere özellikle %100 elektrikli araçlar CES 2017’de sahne alacak. Aynı zamanda sadece elektrikle çalışmalarının yanı sıra akıllı otomobil diyebileceğimiz birçok teknolojik yenilikler içeren Chrysler ve Toyota gibi markalara ait otomobiller de bu şovda sahne alacak.

3- Sanal/Artırılmış Gerçeklik (VR/AR)

2017 yılında eklenecek olan yüzlerce oyun ile sağlam bir yükselişe geçmesi beklenen Sanal Gerçeklik teknolojisine ait yenilikler de bu fuarda bizlerle olacak. Şu anda piyasada olan Gear VR, Daydream View, HTC Vive, PlayStation VR gibi sanal gerçeklik gözlüklerine farklı rakiplerin gelmesi beklenen etkinlikte, aynı zamanda şu anda geri planda kalan Artırılmış Gerçeklik noktasında da Ditto gibi yeni kasklar ve gözlükler karşımıza çıkacak.

4- Dronelar

Artık popülaritesini iyice arttırmış olan drone noktasında DJI gibi sağlam bir firmaya yeni rakipler ve drone konusunda da yeni teknolojiler ile gelişmeler elbette bekleniyor olacak.

5- Robotik

İnsanlar yavaş yavaş insanlıktan uzaklaşırken, gelişen teknolojiler sayesinde robotlar da tam tersi şekilde insanlaşmaya başlıyorlar. Bu bağlamda daha akıllı, yapay zekası gelişmiş çeşitli robotlar da bu fuarda karşımıza mutlaka çıkacaktır. Bakalım yeni nesil robotlar neler sunacak.

6- Giyilebilir Teknoloji

Neredeyse her teknoloji fuarında sahne alan akıllı saatler başta olmak üzere envai çeşide olaşan giyilebilir teknoloji de bu fuarda ön planda olacak. Yeni nesil akıllı saatler ve akıllı bilekliklerin yanı sıra giyim alanında da farklı yenilikler göreceğimiz belli oluyor. Android Wear 2.0 destekli Huawei ve LG tarafından saatler beklenirken farklı markalar da tanıtımlar yapacaktır.

7- Yapay Zeka

Artık yapay zeka konusu neredeyse her üründe bulunmaya başladı. Ancak özellikle Amazon Echo, Google Home gibi yapay zekaya sahip ev asistanları ise yükselişe geçerken bu sektörde yeni rakipler ve ürünler de bu fuarda karşımıza çıkacak ve tahminime göre birkaç yıl içerisinde birçok kişinin evinde olacak.

8- Kablosuz Cihazlar

Başta tamamen kablosuz hale gelen Apple AirPods ve Samsung Gear Icon X gibi kulaklıklar olmak üzere kablosuz cihazlarda da birçok yenilik bizleri bekleyecek. Özellikle batarya süresi konusunda ciddi gelişmelerin olabileceği bu teknolojide bakalım garip yenilikler de olacak mı.

9- Televizyon

Tüketici Elektroniği adını alan bu fuarda televizyonlara ait yenilikler de olmazsa olmaz. Kıvrımlı devasa televizyonlar, 8K gibi yüksek çözünürlükler gibi birçok yeniliğin geleceği televizyon noktasında incelik de ön planda olacak.

10- Telefon, Tablet, Bilgisayar

E tabiki bir fuarın olmazsa olmazı telefonlardır. LG, Sony, Samsung, Asus ve Huawei başta olmak üzere birçok markanın yeni nesil telefonları burada sergilenecek. Özellikle orta seviye odaklı olmasını beklediğimiz telefonların yanı sıra yeni nesil tabletler ve bilgisayarlar da burada sergilenecek. Tabiki biz de bu teknolojiler ile alakalı gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

11- İşlemci, Ekran Kartı ve Çipset

İşlemciler, ekran kartları ve bilumum bilgisayar teknolojileri de Computex’ten önce burada sahne alacak. Özellikle AMD’nin şov yapması beklenen fuarda Vega mimarisinin lansmanı olacak. Bunun dışında Qualcomm da yeni nesil Snapdragon 835’i burada sunacak ve böylece hem bilgisayar hem de mobil taraftaki yenilikler bu fuarda sunulmuş olacak.

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