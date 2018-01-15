Elektrikli araçların birbiri ardına tanıtıldığı ve piyasada ciddi bir pazar payına sahip olmaya hazırlandığı günlerde, Nissan oldukça fütüristik bir araçla karşımıza çıktı.

Nissan, bu yıl düzenlenen CES 2018'de karşımıza 'Xmotion' adlı yeni elektirikli araçla çıkıyor. Bu SUV sınıfı kalıplı araç, sıa dışı dış hatları ve fütüristik görüntüsü ile birlikte, dokunmatik ekranlı kontrol mekanizmalarına da sahip olacak. Formula 1 araçlarını andıran lginç direksiyonu, keskin farları ve içindeki bildiğimiz arabalardan farklı kırmızı kaplaması ile gelecekten fırlamış gibi duran Xmotion'un farklılıkları bununla sınırlı kalmıyor.

Dışı ilgi çekici olan bu araç Virtual Koi (sanal Japon balığı) adında bir sanal asistanı bizlere sunacak. Koi, yol boyunca size müzik seçimlerinizden tutun da, varış yerinize giden yolların yoğunluk seviyelerine kadar analiz ediyor. Böylece sizi en kısa sürede varış noktanıza ulaşmanızda yardımcı oluyor. Araç içi koşullarınızı sizin tercihleriniz doğrultusunda değiştirmenizde de yayrıca ardımcı oluyor.

Yoldaki hareketlerinizi izleyen, araç içi aydınlatması ve klima gibi şeyleri kontrol etmenize yarayan 'floating commander (gezici komutan)' adlı bir program da araçta mevcut olacak. Fuji Dağı'nın geleneksel manzarası ile Japonya'nın modern ve teknolojik mimarisini bir araya getirmeyi amaçlayan bu aracın, şu an itibarı ile sadece bir prototipten ibaret olduğunu belirtmemiz gerek. Yakın gelecekte karşımıza çıkacak olan araç, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?