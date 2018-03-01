Viber Yeni Toplu Mesajlaşma Sistemini Tanıttı!

Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan mesajlaşma uygulaması Viber, diğer tüm mesajlaşma uygulamalarından daha fazla kişinin aynı grupta konuşmasını sağlayacak.

İnsanların sosyal paylaşım ağlarında iletişime geçmek yerine doğrudan iletişim kurmayı tercih etmeleri mesajlaşma uygulamalarının sayılarının artmasına neden oldu. Bu mesajlaşma uygulamaları toplu olarak iletişim yapmayı sağlayan gruplarla bir adım daha öne taşındı. Ancak bu uygulamalardaki kişi sınırlamaları büyüyen gruplara bir süre sonra yetersiz gelmekte.

Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan mesajlaşma uygulaması Viber, hepsinden daha büyük bir grup sohbeti hizmeti sunacak. Viber Topluluğu adı verilen hizmet 1 milyar üyeye kadar kalabalık grupların kurulmasına olanak tanıyacak. Bu sayede geniş gruplarda üyeler yorum ve tepkilerle birbirleriyle iletişime girebilecekler.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, Japonya’nın Amazon’u diyebileceğimiz Lubelli üzerinden ticaret işlemleri yapabilecekler. Gruplardaki üye sayısının fazlalığının avantajları düşünülürse Viber, ilerleyen yıllarda büyük bir ticaret platformu haline de gelebilir.

Viber büyük sayılardaki gruplarda sohbet akışını düzenlemek için, ayrı konulara yönelik sohbet odaları sistemini kullanacak. Ayrıca Viber Topluluklarını kuran kişiler grubun üye limitini ve tek bir odadan herkesin aynı anda konuşmasını istedikleri gibi belirleyebilecekler.

Diğer mesajlaşma uygulamalarında bu kadar büyük grupları görememizin en büyük nedeniyse, herkesin aynı anda yazması halinde mesajların takip edilememesi ve bildirimlerin telefonun kitlenmesine neden olabilecek olması. Ancak özel bir düzenleme sayesinde Viber, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda çok yüksek kişi limitlerine ulaşan grupların kurulmasına olanak tanıyor. Henüz Viber mesajlaşma uygulamaları piyasasında yaygın olarak kullanılmayı başaramamış olsa da, belki de yeni kullanıcı limiti ve yurt dışında yapılan tanıtım reklamları sayesinde bunu başarabilir. Peki, siz Viber hakkında ne düşünüyorsunuz?