Bir pikaba kaç TL verirdiniz? 75.000 TL’lik pikabı satın alarak her an canlı müzik dinliyormuş gibi hissedebilirsiniz.

CES 2018’de katlanabilir ekranlardan 4K’lık projektörlere kadar pek çok kaliteli şey tanıtıldı. Tüm bunların ortak noktası, günümüz teknolojilerine uygun olmasıydı. Başlıktan da görebildiğiniz gibi CES 2018’de yalnızca günümüz teknolojileri yayınlanmadı. 20.000 dolar(75.350 TL+KDV) değerinde satışa sunulan üç kollu bir pikap da CES’in ilgi çekici ürünleri arasında yer alıyordu. Panasonic’in üst düzey ses şirketi Technics tarafından geliştirilen pikap, orijinal SP-10 levhası kullanılarak geliştirildi.

Bir pikaptan şarkı dinlediyseniz bilirsiniz, şarkılar çok daha gerçekçi tınılarda karşımıza çıkar. Issız Adam filminin repliğindeki gibi pikaplar, sıkıştırılmamış ses dosyasıdır. Bu yüzden benim gibi şarkı dinlemek için kendinize ayrıca bir zaman ayıran biriyseniz, böyle bir pikabınızın olması rüya gibi olurdu.

Technics bu noktada iki yeni pikapla birlikte geliyor. Yalnızca platter, plinth ve motor control unit sisteminin yer aldığı SP-10R ve magnezyum ses kolu ve opsiyonel olarak seçtiğiniz 5 katlı kabinle birlikte gelen SL-1000R, Technics’in pikap çılgınları için sunduğu ürünler oldular.

Her iki pikapta da Technics’in dört katmanlı Coreless Direct Drive motoru bulunuyor. SP-10R 10.000 dolar(37.670 TL) fiyat etiketi ile satılırken, SL-1000R yukarıda belirttiğimiz gibi 20.000 dolardan satışa sunulacak. CES 2018'de birbirinden farklı ürünler tanımaya devam ediyoruz. Peki, sizce bu sene gerçekleşen CES 2018 ne kadar başarılı oldu? Tanıtılan ürünlerden memnun oldunuz mu? Yorumlarınızı bekliyorum.