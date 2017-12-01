CES 2018’den Beklediklerimiz

Tüketici elektroniği bağlamında düzenlenen en büyük fuarlardan birisi olan Consumer Electronics Show (CES), önümüzdeki ay düzenlenecek.

9-12 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES 2018'de endüstrideki son gelişmeleri göreceğimiz. Peki Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla ilgili CES 18'de neler olacak? Sızıntılara dayanarak CES 18'de karşımıza çıkması yüksek ihtimal olan ürünleri sıraladık.

Samsung Galaxy S9

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir aksesuar üreticisi tarafından paylaşılan görsellerde ortaya çıkan Galaxy S9 büyük ihtimalle CES 2018'de tanıtılacak. Telefonun %90 civarında bir ekran-gövde oranına sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy 'X'

Samsung'un katlanabilir ekranlı bir telefon üreteceği birkaç yıldır oldukça yaygın bir şekilde dolaşan söylentilerin başında geliyor. Bununla birlikte bu söylentiler son aylarda gittikçe yoğunlaştı. Apple'ın FaceID özelliğini henüz üretemeyen Samsung'un S9'da da ekran gövde oranı dışında elle tutulur bir yenilik getirmeyeceğini daha önce yazmıştık. Bu bağlamda katlanabilir ekrana sahip bir Samsung telefon CES fuarında ortaya çıkarsa akıllı telefon piyasasında işler biraz değişebilir. Henüz modeli belli olamayan telefon için X terimini 'bilinmeyen' anlamında kullandık.

Samsung Galaxy A serisi (2018)

Samsung, A7, A5 ve A3 modellerini bu sene başında düzenlenen CES 2017'de tanıtmıştı. Bu yıl da Koreli teknoloji devinin benzer bir adım atacağı düşünülüyor. En yeni sızıntılara inanılırsa gelecek yılın Galaxy A serisi üç yerine dört model içerecek: Galaxy A8, Galaxy A7, Galaxy A5 ve Galaxy A3. Galaxy A8 en iyilerden biri olacak. Bu arada A8'in çift selfie kamerasına sahip olacağı belirtiliyor.

LG G7

Akıllı telefon sektöründe sıkıntılı günler yaşayan LG'nin yeni amiral gemisinin de CES 2018'de tanıtılması bekleniyor. CES 2018'e damga vurmak için Koreli şirketin yakın zamanda duyurulacak olan Snapdragon 845 yonga setine sahip bir LG G7 tanıtabileceği düşünülüyor.

Honor 7X

Huawei'nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl hatırlayacağınız üzere bir fiyat performans canavarı olan 6X modelini tanıtmıştı. Bu arada 7X modeli zaten Çin'de tanıtılmıştı yani çok yeni bir şey görmeyi beklemiyoruz.

ZTE Axon 8

ZTE birkaç gün önce Axon 7'nin artık üretilmeyeceğini duyurmuştu. Bu durum ZTE'nin uygun fiyatlı bir amiral gemisi piyasaya süreceği söylentilerinin güçlenmesine neden olmuştu. Peki Çinli cihaz üreticisi CES 2018'de taraftarları için ne hazırlıyor? Buna kesin bir cevap veremesek de söylentiler şirketin birkaç orta segment telefonu tanıtacağı yönünde.

ASUS ZenFone M1

CES 2017'de, ASUS birçok şey göstererek fuara damga vuran üreticilerden birisi olmuştu. Tayvanlı şirketin CES 2018'de de bir dizi duyuru yapacağı düşünülüyor. Tahminimize göre ASUS, ABD pazarı için 18: 9 en / boy oranlı bir telefon duyuracak. Bu kriterlere uygun halihazırda iki telefon bulunuyor. Çin'de piyasaya sürülen Pegasus 4S ve son zamanlarda Rusya'da ortaya çıkan bir model olan ZenFone Max Plus (M1).

Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 835'i geçtiğimiz yıl Kasım ayında duyurmuş ve CES 2017'de yeni mobil platform hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmıştı. Şirketin bu sene de 845'i tanıtması bekleniyor.