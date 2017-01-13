Razer'ın Çalınan Dünyanın İlk 3 Ekranlı Laptop'u, Çin'de Satışa Çıkarıldı!

Razer'ın duyurduğu dünyanın ilk 3 ekranlı dizüstü bilgisayar prototipi Project Valerie, Çin'de bir açık arttırma sitesinde bulundu.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Razer'ın "dünyanın ilk 3 ekranlı dizüstü bilgisayarı" olarak tanıttığı Project Valerie isimli 3 ekranlı laptop protipi, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 fuarında cam fanus arında sergileniyor ve önemli güvenlik önlemleriyle korunuyordu ancak tüm güvenlik önemlerine rağmen çalınmıştı. Çalınan bilgisayardan yeni haberler geldi.

Bilgisayarın çalındığının açıklanmasıyla birlikte Razer CEO'su, bilgisayarın izine rastlayanlara 25.000 dolar vereceklerini açıklamıştı. Olayın üzerinden pek de zaman geçmeden Razer'ın 3 ekranlı dizüstü bilgisayar prototipi Project Valiere'nin izine Çinli bir ilan satış sitesinde rastlandı.

Taobao isimli internet sitesi üzerinden satılan Razer'ın üç ekranlı dizüstü bilgisayarı için hırsızlar 150000 Yuan yani yaklaşık 22 bin dolar istiyor. Öte yandan bu bilgisayarın nasıl Las Vegas'tan kaçırılarak tüm araştırmalara rağmen sadece birkaç gün içinde Çin'e getirildiği de merak konusu. Açıkçası bu durum Razer'ın çalınma olayını ilgi çekmek için kurguladığını, gerçekte böyle bir olayın yaşanmadığı şüphesini de uyandırmıyor değil.

İlan sahte olabilir

Tüm bu olaylar yaşanırken aslında en yüksek ihtimal, yayınlanan ilanın sahte olması. Cihaza ait diğer görsellere de göz attığınızda paylaşılan ilanda bilgisayarın bulunduğu yer, Razer'ın gazeteciler için hazırladığı deneme odasını oldukça andırıyor. İnternetten bu görsele ulaşınca sahte ilan vermek pek de zor olmasa gerek.

Bakalım konunun gidişatı ne olacak ve Razer tekrar bilgisayarının prototipine ulaşabilecek mi?