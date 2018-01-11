CES 2018 fuarında, insanın stres, gerginlik seviyesini düşürdüğünü iddaa eden titreşimli bileklik Touchpoints hakkında testler yapıldı.

Hayatımızın büyük bir çoğunluğunu stres altında yaşarız. Stres'ten korunmak için uzmanlar pek çok öneride bulunurlar. Peki ya bir bileklik tarafından stres seviyemizi en aza indirebilir miyiz? Touchpoints isimli bilekliğin üreticileri, Touchpoints'in kullanıcılarının stres seviyesini en düşük seviyeye indirdiğini iddaa ediyorlar. CES 2018 fuarının baskısı altında bu ürün test edildi ve bazı beyin taramaları yapıldı.

Şirket, Nöropsikolog Dr. Amy Serin tarafından "Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)" mağduru kişilere yardım etme çabalarının bir parçası olarak kuruldu. Bilim insanları araştırmaları sırasında, titreşen küçük aygıtları giymenin aynı zamanda yetenekli çocuklara yardım edebileceğini keşfettiler. Bununla birlikte ürünün 35 ila 55 yaşlarındaki kadınlar arasında kullanımı en popüler olduğunu bildirdiler. Touchpoints'in, kabuslar veya diğer uyku ile ilgili konularda yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Touchpoints, içeriğinde bulunan bazı mekanizmalar sayesinde vücudunuzda bulunan merkezi bölgelere sinyaller göndererek kısa süre içerisinde stres seviyenizi dengeliyor. Kullanıcılarının %73'ü bu ürünün iddaasını yerine getirdiğini söylüyor. TouchPoints’in parkinson ve otizm gibi sağlık problemleri bulunan insanlar üzerinde de olumlu etkileri olduğu tespit edilmiş.

Touchpoints'in ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi olarak, şirket CES'te beyin taramaları önerdi. Yapılan testin ilk kısmı denek oldukça stresli bir şey düşünüyor ve sinirbilimcinin beynin etkinliğine ilişkin detaylı görüntüleri almasını sağlıyor. İkinci kısmında ise denek kollarında Touchpoints bileklik varken yine aynı şeyleri düşünmeye çalışıyor ve yine sinirbilimci tarafından görüntülerin alması isteniyor.

Resimde gördüğünüz sol taraftaki bölüm deneyin ilk kısmına ait görüntü, sağdaki ise ikinci kısmına ait görüntüdür. Kırmızı renkteki noktalar beyindeki stres veya aşırı aktivite ile ilişkili olan beta frekanslarını temsil ediyor. Resimlerdende anlaşılacağı gibi testin Touchpoints ile yapılan ikinci aşamasında beta frekans içeren kırmızı noktalar yokken ilk aşamada oldukça fazla düzeyde bulunuyor.

Stres seviyesini düşürdüğünü, CES 2018 fuarında yaptığı başarılı testlerle de kanıtlayan Touchpoints'in, 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ürünün yurtdışında fiyatı ise 240 dolar. Touchpoints'e ait resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.