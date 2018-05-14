Ünlü yönetmen Gaspar Noé’nin Cannes Film Festivali’ne damgasını vuran filmi Climax’in fragmanı yayınlandı. Sıradışı anlatımı ve cesur filmleriyle tanınan Noé, yeni filmiyle başarasını sürdürecek bir macera sunacak.

Sinema dünyasında sıradışı hikaye anlatımı, sarsıcı film yapısıyla tanınan provakatif yönetmen Gaspar Noé, yeni filmi Climax ile geri dönüyor. Ana akım sinema şirketlerinin ve yayıncıların pek de sevmedikleri filmler çeken Noe, yeni filmiyle adını çok daha fazla duyurmaya hazırlanıyor. Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimi yapılan Climax, birbirinden güzel yorumlar almaya başladı.

Cannes’daki gösterimiyle eş zamanlı olarak fragmanı yayınlanan Climax, izleyiciye filmin içeriğine değil, yapısına dair ipucu veriyor. Film hakkında yapılan tek açıklama ise “Doğum ve ölüm olağanüstü tecrübelerdir. Yaşam ise gelip geçici bir zevktir.” şeklinde.

Climax’in fragmanı şu şekilde:

Filmin senaristliğini de üstlenen Gaspar Noé, gerçek hikayelere dayandırarak kaleme aldığı Climax’i yaklaşık 8 yılda çektiğini söylüyor. Normal şartlarda standart bir gişe filmi için bile bu süre gerçekten inanılmaz. Dünyanın en çok izlenen filmi olma yolunda ilerleyen gişe filmi Avengers: Infinity War, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 18 filmin birleşiminden oluşuyordu. Buı filmlerin hepsi 10 yıllık bir sürede çıkmıştı.

Elbette Gaspar Noé gibi bir yönetmenin sinema anlayışıyla gişe filmlerini kıyaslamak doğru değil, ancak asıl amaç sanat filmlerinin gişe filmlerinden daha çok emek istediğini vurgulamaktı. Bu tarz filmlerin efekt içermediklerini, görüntü yönetmenliği konusunda okullarda ders olarak okutulduklarını düşünürsek tablo daha da netleşiyor. 95 dakika uzunluğunda olacak Climax, 19 Eylül’de vizyona girecek.

Filmloverss’ın haberine göre filmin ülkemizdeki gösterimi büyük sinema şirketlerinin salonlarında değil Filmekimi gibi festivaller dahilinde gerçekleştirilecek.