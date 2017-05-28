Sulardaki esrarengiz yaşam koşullarını merak edenler tarafından biyologlara yönetilen sorunun cevabı National Geographic’ten geldi. Haftanın en garip sorusu başlığı altında birçok araştırmacının cevabı yer alıyor, bakalım neler söylemişler.

Son zamanlarda bu konuda çok fazla soru aldığını dile getiren deniz biyoloğu Dara Orbach, özellikle yunusların su altında nasıl birlikte olduklarına yönelik yaptığı araştırmanın detayları hakkında konuşuyor.

Orbach, "Fiziksel engellerin bulunduğu karasal bir ortamdan farklı olarak, okyanustaki derin sular hiç bir engele sahip değil. Balinalar ve yunuslar başka yerlere kendilerini yaslayacak ya da destek alacak uzantıya sahip değiller. Cinsel ilişkiye girecek olan çift göbek göbeğe bir araya gelmek zorunda. Su yüzeyini bir bariyer olarak kullanan erkekler, dişileri yukarıya iterek penisini vücudunun etrafında hareket ettirebiliyor” şeklinde konuştu.

Araştırmacıya göre, dişi su memelilerinin karmaşık vajinal yapısı, çiftleşmek için inanılmaz bir kontrol mekanizması gerektiriyor. Diş yunuslarda bulunan vajinanın, erkek yunuslardaki penislere uyumu ise karmaşık mekanizmayı açıklıyor. Her iki tarafın da suyun tutarsız fiziğiyle başa çıkmak için evrimleşmiş döllenme biyolojileri var.

Çiftleşmek için sadece bir kaç dakikaları var:

Erkek yunuslar, dişilerini yüzeye doğru iterken uzunca bir süre nefes alamıyorlar. Bilindiği üzere yunuslar akciğerlere sahip olan bir balık türü ve su yüzeyine çıkıp nefes almaları gerekiyor. Bu pozisyondaki erkek birey, hem çiftleşmenin gidişatı için efor sarfediyor hem de bir an önce oksijen alması gerekiyor. Dolayısı ile üm bu süreç içitn yalnızca bir kaç dakika sürüyor.

Aynı şekilde çiftleştiği bilinen balinaların ilişki süreleri boyutları büyük olduğu için çok daha kısa sürüyor.

Erkek Köpek Balıkları Dişilerini Isırıyor:

Sudaki sürtünmesiz fizik ortamında çiftletme sorunu yaşayan balıklar arasında memeli olmayanlarda var. Köpek balıklarının normalde, avlanmak için kullandıkları çeneleri, çiftleşme sırasında iki hayvanın birbirine tutunmalarını sağlıyor. Elbette dişilerin canı neredeyse hiç yanmıyor çünkü, onların derileri erkek köpek balıklarına göre daha kalın ve dayanıklı yapıya sahip.

Kaplumbağaların Dev Kabukları Su Dışındaki Diğer Engellerden:

Bu problemlerden kurtulmak için erkek deniz kaplumbağaları, dişileriyle kabuklarının altından yakınlaşıyor ve cinsel birliktelik yaşıyorlar. Ayrıca dişlerine tutunabilmek için evrimleşen ön ayak tırnaklarına sahipler.

Tuhaf biyolojileri ve çiftleşmek için sahip oldukları fiziksel özellikleriyle deniz canlıları, sadece bu işin meraklılarının değil, bütün bilim dünyasının ilgisini çekiyorlar.