Alkollü Tesla Sürücüsünden Polislere: Otopilot Açıktı!

Elektrikli ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla epey ilginç trafik vakaları görmeye başladık. ABD’nin San Francisco kentinden gelen haberlere göre bir köprü üzerinde çevirmeye takılan Tesla Model S’in şoförü, aldığı alkol sebebiyle sızmıştı. Kendine geldiğinde ise polisleri otopilotun açık olduğu gerekçesiyle ikna etmeye çalıştı.

Geçtiğimiz cuma, ABD’nin teknoloji başkenti olan San Franscisco’daki Liman Köprüsü üzerinde son yılların en ilginç trafik vakalarından birisi yaşandı. Bir Tesla sürücüsü, otomobilinin içinde sızmış bir şekilde polis çevirmesine takıldı. Polisler çevirmenin ardından sürücünün sızdığını ve aracın otomatik pilotta olduğunu fark ettiler.

Kısa süre sonra, California Otoyol Devriye ekiplerine durumu bildiren polisler, yetkililerin gelmesini beklediler. Ekipler gelene kadar Tesla’nın şoförü uyandırdı ve kısmen kendisine getirdi. Olayı gözlemleyen yetkililer, endişelenen sürücüyü aracın dışına çıkarttılar ve sürücü, otopilot servisinin açık olduğunu söyleyerek polislerden sakin olmasını istedi.

Ardından sürücünün yasal alkol sınırından iki kat daha alkollü olduğu yapılan ölçümlerle anlaşıldı. Tabii ki trrafik kuralları gereğince tutuklandı. California Otoyol Devriye ekipleri ise resmi Twitter hesaplarından olayı esprili bir dille aktardılar:

"Liman Köprüsü'nde direksiyon başında sızan yasal sınırın iki kat üzerinde alkol alan şoför, ekibimize aracın otopilot olduğunu söyledi. Tutuklandı ve aracı çekildi. (Hayır, park yerine kadar otopilotu kullanmaya devam etmedi)"

Son yıllarda benzer şekilde rastlanan birkaç vakanın ardından Tesla, bir yazılım güncellemesi yayınlayarak sürücülere iki dakikada bir direksiyona dokunma zorunluluğu getirdi. Çünkü otopilot sisteme güvenip, araç içinde uyuyan ve hatta arka koltuğa uzanan sürücülerle bile karşılaşıldı.

Otonom sistemler, henüz tam anlamıyla insan kontrolü dışında çalışmaya hazır değiller. Bunun en güzel örneği için, geçtiğimiz haftalarda 2017 yılında çıkmış bir Tesla Model S’i test ettiğimiz videomuzu izleyebilirsiniz: