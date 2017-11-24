The Backyard Scientist YouTube kanalının sahibi olan Kevin Kohler, çevreci otomobillere ilham kaynağı olabilecek müthiş videosunu kanalında yayınladı. Kohler, dev bir fare kapanından araba yapmayı başardı.

Dünyayı fosil yakıtlardan kurtarmak, küresel ısınmanın önüne geçmek ve daha çevreci bir Dünya yaratmak için otomobil endüstrisinde liderliği şu an için Tesla üstlenmektedir. Fakat bir Tesla satın almak için hem sıra beklemeniz hem de çok yüksek bedeller ödemeniz gerekmektedir.

Kevin Kohler ya da diğer adı arka bahçenin bilim insanı, kendi geliştirdiği dev bir fare kapanından oluşan aracı ile çok daha düşük maliyetli ve bir o kadarda çevreci bir taşıt yaratmayı başarmış gibi duruyor.

Tabi Kohler’in aracının maksimum hızı yeni Tesla Roadster ile kıyaslandığında biraz ‘düşük’ kalabilir. Ayrıca menzili de sanki biraz kısa gibi fakat ‘havalı’ olduğu kesin. Üstelik Kohler’in aracını gece şarja takmayı unuttuğunuzda ertesi gün otobüs beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Kevin Kohler’in The Backyard Scientist YouTube kanalında yayınladığı ‘Dev Fare Kapanı Arabası’ ile çılgın turlarını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.