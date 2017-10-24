Çevrenizdeki Eşyaların Rengini Dijital Ortama Taşıyan Sensör

Geleceğin telefonlarına eklenmesi son derece muhtemel olan renk sensörü ile karşınızdayız. Bu küçük aygıt etrafımızdaki her şeyin rengini akıllı telefonunuzla dijital bir ortama taşıyor.

Bir nesnenin rengini çok beğendiniz, ancak bu tonu tutturmanın bir yolunu bir türlü bulamıyor musunuz? Nix Mini renkli sensörle bu durum hayal olacak gibi duruyor. Son derece basit bir mantıkla çalışan sensör, dokunduğu nesnelerin rengini akıllı telefonunuza gösteriyor. Bu da doğadaki bir rengin gerçek dijital görüntüsünü alabilmeniz için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kamerayla fotoğrafını çekip aynı renge ulaşırım diyenleri duyar gibiyim, bu arkadaşlar için söylemem gerekiyor ki, bu tarz işleri profesyonel anlamda yapıyorsanız ne yazık ki aynı rengi kamerayla almanın bir imkanı yok. Doğru renk için, ortamdan bağımsız yalnızca nesnenin rengine odaklanan bir cihaza ihtiyacınız var.

Optik bir tarayıcı mantığında çalışan Nix Mini sensör, dünyaca ünlü YouTube kanalı Unbox Therapy tarafından incelendi ve son derece olumlu yorumlar aldı. 1.000 tane ayrı rengi ayırt edebilecek sensör Amazon üzerinden şu anda satışta. Fiyatının birazcık tuzlu olduğunu görmek üzücü bir durum olsa da, profesyonel anlamda bakıldığında satın alınabilecek bir rakam diyebiliriz. Nix Pro Color Sensor olarak geçen ürünü Amazon üzerinden 349 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.

Bu tarz ürünler şu anda pahalı olsa da gelecek için önemli adımlar atıyorlar. Rengi algılayabilen gözlerimizin en ilkel hallerini yansıtan bu sensör, gelecekte yapay göz olarak kullanılabilir. Yakın gelecekte ise telefonların yeni pazarlama özelliklerinden birisi olmasını bekliyorum.