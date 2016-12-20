Çevresindeki Gezegenleri ‘Yutan’, Güneş Benzeri Bir Yıldız Keşfedildi!

Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta, çevresindeki gezegenleri yutan Güneş’e benzer bir yıldız keşfettiler.

Astronomi ve Astrofizik isimli dergide yayınlanan makalede, Güneş’e tıpkı ikizi kadar benzeyen ve Dünya’dan yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta olan, 6 milyar yaşında bir yıldız (HIP 68468) keşfetti. Yıldızın en göze çarpan özelliği ise çevresindeki gezegenleri kendisine doğru çekip yutması.

Araştırma ekibinde bulunan Chicago Üniversitesi’nden Jacob Bean, "Elde edilen bulgular, yakın gelecekte bir gün Güneş'in de Dünya'yı içine çekerek yok edeceği anlamına gelmiyor. Ancak yıldız sistemlerinin, gezegen sistemleri için benzer etkilere sahip olabileceğini görmemizi sağlıyor" açıklamasında bulundu. Yale Üniversitesi’nden Debra Ficher ise "Bilgisayar simülasyonları, günümüzden milyarlarca yıl sonra, Merkür'ün gezegenler arası kütle çekim gücünün birikmesi sonucu Güneş tarafından yutulacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ficher, son olarak "Keşif, gezegen sistemlerinin şekillenmesi hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor" diyor.

Şili’deki La Silla Rasathanesi’nde bulunan 3.6 metrelik bir teleskobu kullanan araştırmacılar, bir tanesi Neptün’den %50, diğeri Dünya’dan 3 kat büyük iki gezegen tespit etti. Dünya’dan 3 kat büyük olan gezegenin, çevresinde döndüğü HIP 68468’e çok yakın bir mesafede olduğu ve yörüngesindeki dönüşünü 3 günde tamamladığını belirttiler. Bu iki gezegenin yüksek ihtimalle gezegen sisteminin dış kısmından içe doğru çekildiğini belirten araştırmacılar, diğer gezegenlerin ise HIP 68468 tarafından ya yutulduğunu ya da dışarı fırlatıldığını iddia ettiler.