Çevresindekileri Merak Ederek Öğrenen Yapay Zeka!

Araştırmacılar, çevresindekileri merak ederek öğrenmeye çalışan bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka, şu sıralar hiç olmadığı kadar büyük işlerde kullanılıyor. Fakat yapay zeka sistemleri istekler ve duygular konusunda hala yetersiz durumda. California Üniversitesindeki bilgisayar mühendisleri kendiliğinden meraklı olan bir yapay zeka üretti.

Yapılan testlerde yapay zekaya Super Mario ve Doom gibi oyunlar oynatıldı. Testlerde çevresini merakla araştırdığı gözlenen bu yapay zeka, oyunları bitirmek üzerine değil, araştırma üzerine programlandı.

Projede görevli bir araştırmacı olan Deepak Pathak'a göre şimdiki yapay zeka sistemlerindeki gelişme daha çok sonucu kontrol ederek gerçekleşiyor. Öğrenmesi tasarlanan bir algoritma oynadığı bir oyundaki skorunu yani sonucu görebildiği için öğrenebiliyor. Oyunlarda skoru arttırmanın pek çok yolu vardır fakat gerçek hayat benzeri durumlarda her zaman olumlu sonuç olamaz.

Pathak'a göre ödüller yani sonuçlar olmadığında bile yapay zeka aynı motivasyonla öğrenmeye devam ediyor.

Bu aslında insanların merak kavramıyla aynı şekilde çalışıyor. Pathak, "Bebekler kendilerini rastgele cisimler alarak ve oyuncaklarıyla kendilerini eğlendiriyorlar. Bunları yaparken doğuştan gelen merak yeteneklerini kullanıyorlar. Herhangi bir ödül ya da sonuç olmaksızın bunları gerçekleştiriyorlar. Gerçek motivasyonları yeni yerler ve cisimler keşfetmek olan bebekler çevrelerini ve yeteneklerini hızlıca keşfediyorlar." diye ekledi.

Proje daha yeni başlamış olsa da araştırmacı takım geliştirdikleri sistemi gerçek robotlara uygulamak istiyor.

Pathak, "Merak sinyali robotların yeni yerler keşfederek çevrelerini daha kolay öğrenmelerini sağlayacak. Ayrıca bu sayede geliştirdikleri yeteneklerini başka çevrelerde de kullanabilecekler. Örneğin, Doom oyunundaki yapay zeka koridorlarda gezmeyi, çarpışmaları önlemeyi veya kendi kendine duvarlara çarpmamayı öğreniyor. Sadece merakla öğrendiği bu yeteneklerini başka haritalarda da kullanabiliriz." dedi.

Merak ederek öğrenen yapay zekanın videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.