Geçtiğimiz aylarda İstanbul sokaklarının en sevimli üyeleri olan kediler için bir belgesel hazırlayan Ceyda Torun’un Kedi filmi, 9 Haziran’da vizyona giriyor.

Ceyda Torun, geçtiğimiz aylarda ABD'de vizyona giren Kedi ismindeki belgeseliyle tüm dünyanın İstanbul’a olan bakış açısını değiştirecek, oldukça kaliteli bir işe imza atmıştı. Dünya genelinde birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen belgesel, ülkemizde 9 Haziran’da vizyona girecek. Türkiye’deki hakları Bir Film’e ait olan Kedi, yaklaşık 3.5 hafta sonra bu sefer Türk sinema severlerle buluşacak.

Çeşitli festivallerde sergilenen, özellikle de ABD’de büyük büyük bir başarı elde eden Kedi hakkında eleştirmenler de övgü dolu sözler sarf etmişlerdi. Eleştirel anlamda oldukça iyi bir sonuç çıkaran Kedi, 60 incelemenin değerlendirildiği eleştiri topluluğu sitesi Rotten Tomatoes'ta %97'lik bir yüzde yakaladı ve 10 üzerinden 7.8 puan aldı. 21 incelemenin değerlendirildiği Metacritic'te ise 100 üzerinden 79 puan aldı ve "genellikle olumlu yorumlar" statüsüyle listelendi.

Eğer Kedi'nin sevimli fragmanını hala izlemediyseniz sizin için hemen aşağıya bırakıyorum. Gerçi Recep İvedik 5’in ülkemizin çok izlenen filmi olması, Kedi’nin vizyona girmesiyle nasıl bir başarı elde edeceği konusundaki merakımı daha da arttırıyor fakat ben yine de umutluyum. :)