Tasarım değişikliği nedeni ile eski kullanıcılarından büyük eleştiri alan ve change.org'da aleyhine 1.5 milyon imza toplanan Snapchat, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Snapchat’in Instagram Hikayeler ile girdiği savaşta başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Snapchat’in bağlı olduğu şirket olan Snap Inc, Instagram’ın gerisinde kalmalarının en büyük nedenini işlevsel olmayan tasarımlarına bağlıyordu ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için çözümü tasarımı yenilemekte görmüştü.

Fakat hiçbir şey Snap Inc’in istediği gibi gitmedi. Kullanıcı sayısını arttırmayı başaramayan şirket, üstüne üstlük bir de mevcut kullanıcılarından yeni tasarım nedeni ile eleştiri bombardımanına tutuldu. Öyle ki; yeni tasarımdan şikayetçi olan kullanıcılar change.org’da 1.5 milyon imza toplamayı başardı.

Change.org’da büyük bir kitle tarafından eleştirilen Snap Inc, sonunda resmi bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Açıklamada yeni arkadaşlar ve keşfet sekmesinin kullanıldıkça daha akıllı bir hal alacağını ve sıralamaları kişiye özel olarak gerçekleşeceğini belirten şirket, kullanıcılardan sabırlı olmalarını istedi.

Tasarım değişikliğini ‘yeni temel’ olarak nitelendiren Snap Inc, önümüzdeki dönemde gelecek güncellemeler ile kullanıcıların hikayeleri, grup sohbetlerini ve abonelikleri sıralayabileceklerini, böylece çok daha özelleştirilmiş bir uygulamaya sahip olacaklarını söyledi. Bu da kullanıcıların eski tasarımı unutmaları gerektiği anlamına geliyor.