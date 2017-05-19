Android O'da değişen kedi emojisini pek de sevmeyen bir kullanıcı, durumu change.org platformuna taşıyıp belki de en sempatik kampanyalardan birisini açmış ve hedefine de ulaşmak üzere.

Google’ın bayıla bayıla anlattığı değişiklerle gelecek mobil işletim sistemi Android O, firmanın iddiasına göre bütünüyle değişen çekirdek yazılımı sayesinde telefonu hızlandırıyor, daha akıcı bir kullanım sağlıyor ve tasarım konusunda çıtayı çok daha üst seviyeye taşıyacak bir arayüzle geliyor. Elbette bu tasarım değişikliğinden Android 7.1’deki emojiler de nasibini aldı. Sizlere tümüyle yenilenen emoji tasarımlarını aşağıdaki haberimiz de belirtmiştik:

Change.org adlı internet sitesini artık duymayanımız kalmadı. İnsanların sosyal sorumluk vicdanını hafiflettikleri ve e-imza yöntemiyle istenilen her konuda destek toplayabileceğiniz internet sitesinde, Google’ın emoji değişikliği ile ilgili bir kampanya bile düzenlenmiş. Söz konusu derin toplumsal konular ve radikal kampanyalar olunca sınıfta kalan Change.org, üzerindeki en sempatik kampanyalardan birisi olmuş doğrusu:

Android 7.1’de kullanılan kedi emojisini Android O’da da geri isteyen bir kullanıcının açtığı kampanya, şu an 400 imzaya ulaşmış durumda. Dilekçenin tam metni ise şu şekilde:

Güzel gülümsemesi, karanlık zamanlarda yakılan aydınlık bir ışık gibiydi. İçinde bulundukları değişim kararını yeniden değerlendirmeleri için Google'ı çağırıyorum. Çünkü bugün bu ulusu bir arada tutan tek kişi o.

Benim güzel kedi çocuğumu benden almaya çalışma.

Eski emojilerin tamamında yapılan değişim Google'ın genel anlamda yaptığı tasarım değişikliğine uygun olarak kararlaştırıldığından, tek bir emojinin değişmesi mümkün gözükmüyor.

Siz de change.org'a kadar taşınan kedi emojisini görmek istiyorsanız kampanyaya şuradan ulaşıp destek verebilirsiniz.