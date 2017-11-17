Google'ın Analitik Sohbet Botu Platformu: Chatbase

Google, bu yıl Google I / O'da sessizce Chatbase adı altında yeni bir analitik platformu piyasaya sürdü.

Google, yüzlerce ön bildirimi test ettikten sonra bugün platformu herkese açık olarak piyasaya sürdü. Chatbase hizmetinin ardındaki düşünce, konuşma robotlarını daha kolay analiz etmek ve optimize etmek için araçlar sunmaktır. Uygulama ile bot geliştiricilerine yapay zeka kabiliyeti ve bununla birlikte daha iyi müşteri hizmeti vermek amaçlanmaktadır. Google, Chatbase platformunun Facebook, Kik, Viber, Slack, WhatsApp, WeChat, Alexa, Cortana, Allo, Line, Skype, Twitter ve diğerleri de dahil olmak üzere herhangi bir sesli veya yazılı mesajlaşma platformuyla entegre olduğunu söyledi.

Gösterge panosu, bot yaratıcılarının platformlardaki bot ölçümlerini karşılaştırmasına ve bazı platformlar tarafından ek optimizasyona ihtiyaç duylup duyulmadığına bakılmasına olanak tanır. Chatbase web sitesinin müşteri listesi içerisinde HBO, Keller Williams, Ticketmaster, Panço, Swelly, Botnation AI, Viber, inGenius.AI, Starbutter AI, Foxsy, Crystal, FitWell, push, mia ve Unicef bulunuyor.

Geliştiriciler, genellikle kullanıcı iletilerindeki kalıpları bulmak için günlük dosyalarını taramak zorunda kalıyorlar. Ancak Chatbase sistemi, bunun yerine işlenmeyen kullanıcı iletilerini kümelemekte ve daha fazla isteği yanıtlama fırsatını vermektedir. Chatbase'deki diğer önemli bir özellik, oturumlar boyunca konuşma verilerinin otomatik olarak görselleştirmesidir. Konuşma robotu geliştiricileri, kullanıcılarının genelde hangi yaygın yolları kullandıklarını ve neyin nereden çıktığını görmelerini sağlar. Bir dönüşüm raporu, bu adımları vurgular ve adım başına başarı oranını gösterir.

Rakuten-owned Viber şirketi, Google tarafından paylaşılan bir bildiride yüksek çıkış oranlarıyla soruları en iyi duruma getirerek popüler bir çıkartma konuşma robotu için sorgu hacminin % 35 arttırdığını söyledi. Şirket,"Chatbase, konuşma robotumuzu geliştirmede son derece yardımcı oldu. Günlükler arasında tarama yapmak yerine gerekli optimizasyonlara öncelik vermenize yardımcı olmak için makine öğrenme yeteneğine güveniyoruz ve yeni özellikleri oluşturmaya odaklanmamız gereken değerli zamanın tasarrufunu sağlıyoruz "dedi.

Chatbase ile kaç adet konuşma robutu kullandığınızın bir önemi yok, tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Google’a ücretsiz platformdan nasıl para kazanmayı planladığı sorulduğunda bunun gelecekte düşünülmekte olduğunu söyledi ancak bu planlarla ilgili ayrıntı sunmadı.