Chevrolet'den Steyşın ve Spor Araç Karışımı Bir Corvette!

Yaklaşık 4 senedir üzerinde çalışılan Callaway C7 Corvette Shooting Brake’in final sürümü ortaya çıktı. Araç, ezberleri bozan muhteşem tasarımıyla dikkat çekiyor.

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan Callaway C7 Corvette Shooting Brake, nihayet ortaya çıktı. Uzun bir süre derken araçtan ilk kez 2013 yılında bahsedilmişti. O zamandan bu yana geliştirilen araç, bu kadar uğraşa değmiş gibi görünüyor.

Callaway C7 Corvette Shooting Brake, bir steyşın araç. Zaten aracın ismindeki “Shooting Brake” de bunu ifade ediyor. Ancak araç, alışık olduğumuz steyşın araçlardan çok farklı. Bu araca steyşın ve spor otomobilin bir karışımı desek daha doğru olur sanırım. İlk bakışta aracın muhteşem ve göz alıcımı tasarımı, iki kapılı olması ve alçak tavan yüksekliği dikkatleri çekiyor.

Volvo ve Toyota, bu tarz araçları konsept olarak sunmuşlardı, ancak üretime sokmadılar. Bunun iyi bir nedeni olabilir. Zira, iki araç konseptini bir arada sunmaya çalışan bu arabayı kim satın alacak? Geniş bir aile arabası ya da başka bir deyişle steyşın arayan kişiler alacaksa, araç iki kapılı ve çok da geniş sayılmaz. Spor araba isteyen kişiler alacaksa, steyşın tasarımı pek hoşlarına gitmeyebilir.

Ancak bütün bunlar bir kenara, araç konusunda birçok kişi heyecanlı görünüyor. Kalıpların dışına çıkan araç, gerçekten müthiş bir tasarıma sahip. Corvette markasının olması da insanların araca ilgi göstermesinin bir sebebi olacaktır.